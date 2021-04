Cisl Fp Bari: "Finalmente l’avvio della firma dei contratti per i nuovi dirigenti dell'azienda consorziale universitaria Policlinico di Bari"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo oltre un ventennio dall'Istituzione della Dirigenza Infermieristica e dopo le continue sollecitazioni della CISL Fp e del suo Coordinamento delle Professioni Sanitarie (CNPS), finalmente la Direzione Generale dell'azienda Consorziale Universitaria Policlinico di Bari, sta assumendo i nuovi Dirigenti Infermieristici.

La Cisl FP di Bari ritiene che questo non sia un punto di arrivo, ma una buona partenza, nell’attesa di poter costituire un dipartimento delle Professioni sanitarie formato, oltre che dall’Area infermieristica e ostetrica, da quella dei Tecnici sanitari della diagnostica, Riabilitazione e della Prevenzione. Questo è un obiettivo che perseguiamo da tempo con convinta decisione. È fondamentale allineare il Policlinico di Bari con i migliori standard nazionali poiché si porrebbero le condizioni per soddisfare il completo soddisfacimento di richiesta di salute, sempre più mutevole e variegato.

È fuor di dubbio che con l’assunzione dei quattro dirigenti, il management abbia riconosciuto il valore dei professionisti sanitari, non medici, nella gestione della Azienda stessa, iniziando un percorso virtuoso foriero di traguardi importanti da raggiungere, ci auguriamo, in tempi brevi.

Il coordinatore nazionale del coordinamento professioni sanitarie, Michele Schinco, dichiara: il cambiamento radicale dell’assistenza, della diagnostica e della prevenzione non può prescindere dal ruolo dirigenziale dei professionisti sanitari, dalla loro capacità di interpretare il momento e renderlo efficiente ai pazienti.

Secondo il Segretario aziendale della CISL FP del Policlinico di Bari, Nicola Sellestri, il processo appena avviato è uno dei cavalli di battaglia della Cisl. Come sempre, siamo stati lungimiranti a sostenere e rivendicare il ruolo dei professionisti sanitari .

La CISL come sempre è promotrice del cambiamento e dell’innovazione, nel Paese, in sanità, così come in tutta la pubblica amministrazione.

La CISL FP augura buon lavoro ai Dirigenti Infermieristici del Policlinico neoassunti.