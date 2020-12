Covid e solidarietà, l'azienda barese Cle al fianco del Banco Alimentare Puglia: pasti in dono per le famiglie in difficoltà

Mercoledì 16 dicembre, a partire dalle ore 10,30, si terrà, in modalità digitale, la conferenza di presentazione della partnership tra CLE, PMI innovativa barese attiva da oltre 30 anni nel settore dell’Information Technology, e il Banco Alimentare della Puglia finalizzata al potenziamento delle attività di raccolta e ridistribuzione di beni di prima necessità sul territorio. L’appuntamento, in diretta sui canali social di CLE, rappresenterà l’occasione per riflettere sul valore delle iniziative di solidarietà promosse da realtà del tessuto produttivo locale a sostegno del terzo settore nel periodo dell’emergenza Covid, che ha determinato un aumento della richiesta di generi alimentari.



La partnership, che si concretizzerà, tra le altre attività, nella consegna, a partire dal mese di dicembre, di un considerevole numero di pasti alle famiglie in difficoltà, sarà illustrata dal CEO di CLE Mariarosaria Scherillo e dal Presidente del Banco Alimentare Puglia Luigi Riso. Porterà il suo contributo sul tema, con una fotografia sul tessuto sociale ed economico pugliese a seguito dell’emergenza Coronavirus, Domenico Vitto, Presidente dell’ANCI Puglia e Sindaco di Polignano a Mare.

Questa è la pagina su cui sarà pubblicata la diretta: https://www.facebook.com/clebari/