La Clinica Veterinaria Croce Azzurra non si ferma: ufficiale l’ingresso nella famiglia VetPartners Italia

La storia della Clinica Veterinaria Croce Azzurra di Bari è una di quelle storie che dimostrano come la tenacia di chi non si arrende e la collaborazione di una grande comunità possano cambiare il destino di un sogno.

Un sogno iniziato quasi 40 anni fa, con la fondazione della struttura a opera del Dott. Michele Lattanzi, che vide in quello che ai tempi era solo un ambulatorio – seppur aperto 24h – la possibilità di mettere a frutto la passione per gli animali.

E un sogno che ha rischiato di scomparire insieme al suo fondatore, venuto improvvisamente a mancare lo scorso novembre. Fino a quando la Dott.ssa Giulia Lattanzi, figlia di Michele, con passione e coraggio ha deciso di raccogliere e proseguire l’eredità del padre, riaprendo la clinica dopo pochi mesi dall’accaduto.

Un progetto subito supportato dal Gruppo veterinario VetPartners Italia, che ha riconosciuto nella storia di Giulia e nella sua resilienza gli stessi valori che da sempre lo contraddistinguono: empatia, rispetto, collaborazione, supporto e dedizione.

Così non è passato molto prima che la Clinica Veterinaria Croce Azzurra venisse ufficialmente accolta in famiglia, anche grazie al supporto locale della famiglia Pastorelli e del team dell’Ospedale Veterinario Santa Fara, prima struttura VetPartners a Bari.

Le due realtà veterinarie di Bari potranno quindi contare l’una sull’altra per offrire il massimo dell’assistenza ai pet, pet parent e veterinari della città e provincia, integrando i propri servizi e i propri team con un network di altre 36 strutture della famiglia VetPartners dislocate in 14 regioni su tutto il territorio nazionale.

“Le nostre persone, le loro storie e la passione per questo meraviglioso lavoro sono per noi motivo di costante orgoglio” ha commentato David F. Giraldi, CEO di VetPartners Italia. “Accogliere la Clinica Veterinaria Croce Azzurra nella nostra famiglia rappresenta una grande gioia, e ci offre inoltre la possibilità di creare relazioni in sinergia tra le nostre cliniche che insieme evolvono, si sostengono, supportano e valorizzano, così da offrire soluzioni sempre più complete e tempestive, mettendo al primo posto il benessere non solo di pet e pet parent, ma anche dei veterinari e di tutti i membri del team” ha concluso Giraldi.

“Avere il sostegno di una grande famiglia come VetPartners mi dà forza” ha commentato Giulia Lattanzi, che ha proseguito: “Poter proseguire il sogno di mio padre, e mantenere la promessa che ho fatto a lui così come ai tanti pet parent e collaboratori che ci hanno scelto, mi rende sempre più determinata e consapevole di stare facendo la cosa giusta”.

“La Clinica Veterinaria Croce Azzurra, in 40 anni di attività, ha vissuto tutti i cambiamenti della nostra professione, il susseguirsi di numerosi colleghi, specialisti, tirocinanti, il cambiamento del modo di lavorare e di interfacciarci con i pet parent, sempre più esigenti e informati, la concorrenza di decine di strutture nelle vicinanze. Ha vissuto grandi vittorie e grandi perdite. Entrare a far parte della famiglia VetPartners rappresenta per noi la grande opportunità di continuare ad esserci e di farlo nella continua crescita personale e professionale”, ha commentato la Dott.ssa Stella Palumbo, futuro Direttore Sanitario della clinica che ne sarà alla guida affiancata dal team della struttura e da Marco Maggi, Business Developer Director VetPartners Italia.

LA CLINICA VETERINARIA CROCE AZZURRA DI BARI

La Clinica Veterinaria Croce Azzurra fornisce un servizio medico-chirurgico completo, occupandosi della cura degli animali domestici.

Grazie a un team specializzato, la Clinica segue i propri pazienti dalla medicina di base alle attività specialistiche, offrendo inoltre i servizi Degenza, Diagnostica per immagini, Anestesia, Terapia del dolore, Chirurgia e un Laboratorio di analisi interno. Prossimamente in partenza programmi di medicina preventiva al fine di ottimizzare le tempistiche di diagnosi e cura dei nostri pet.

IL GRUPPO VETPARTNERS

VetPartners Italia, nata nel 2019, è la branch italiana del gruppo VetPartners LTD, con sede in UK, che vanta oggi più di 800 strutture veterinarie e oltre 11.000 professionisti tra Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Olanda e Germania. Nata da veterinari per veterinari con l’obiettivo di essere il gruppo di riferimento in Europa, sostiene le proprie cliniche nella loro crescita, supportandole su tutte le tematiche cliniche e gestionali, con forti investimenti in nuove sedi, espansioni locali e in nuove tecnologie e attrezzature mediche, incoraggiando una formazione continua in un ambiente di benessere e di apprendimento divertente e costruttivo.