La richiesta urgente dei Cobas alla Regione: "Assumere 102 operatori sociosanitari vincitori di concorso"

I Cobas Pubblico Impiego chiedono all'Asl Bari di provvedere "immediatamente all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari" alla formazione e alla sottoscrizione di 102 contratti a tempo indeterminati di Operatore Socio Sanitario dell'ultimo Concorso Pubblico che "rappresenterebbe una valida ed immediata risposta alle gravi problematiche di carenza di personale che, in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo"

Cobas spiega che "incentrerà la sua battaglia affinché si concretizzino le assunzioni a tempo indeterminato utilizzando questa graduatoria e lo scorrimento della stessa. Tutte le Asl pugliesi sono a conoscenza che la graduatoria è definitiva e valida a tutti gli effetti e come previsto dal bando entro 120 giorni devono essere chiamati in servizio i vincitori, questa condizione è valida anche per l’Asl di Bari"