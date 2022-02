Agricoltori, allevatori e pescatori uniti in protesta, manifestazione a Bari: "Caro energia, speculazioni e venti di guerra affossano le nostre imprese"

A Bari il sit-in promosso dalla Coldiretti in contemporanea con altre città italiane, "contro la guerra che affossa l'economia", in una situazione già resa critica dal caro bollette e dallo sciopero dei tir: "Produttori costretti a lavorare in perdita"