I formaggi pugliesi protagonisti al mercato di Campagna Amica a Bari: "Esportazioni record per i prodotti caseari Made in Italy"

In piazza del Ferrarese 'in vetrina' le eccellenze del settore lattiero-caseario, dalle mozzarelle ai caciocavalli fino alla burrata preparata in diretta. Intanto, sottolinea Coldiretti Puglia, gli acquisti di formaggi italiani nel mondo segnano un "record storico"