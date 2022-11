I commercianti del quartiere Libertà si preparano al Natale: "Un presepe in ogni vetrina e un murale in dono alla città"

"Ogni commerciante esporrà nella propria vetrina un presepe, addobberemo ed illumineremo gli alberelli in strada. Ci aspettiamo che l'amministrazione comunale continui a fornire le luminarie nelle vie così come ha fatto negli scorsi anni". Sono queste le parole, rilasciate a Baritoday, dalla presidente dell'associazione 'Commercianti di via Manzoni e dintorni', Patrizia Lucamante: le iniziative dei negozianti della zona puntano a rilanciare l'intera economia del quartiere Libertà, alle prese da anni con problemi di organizzazione del traffico urbano e degli spazi pubblici.

Dopo il biennio segnato dal Covid e le problematiche legate al 'caro bollette', i commercianti di via Manzoni vogliono rinverdire i fasti degli anni '50 e '60 del secolo scorso, quando la zona era considerata un punto cruciale per lo shopping cittadino, non meno importante di Via Sparano. Gli esercenti commerciali sono pronti a fare la loro parte, consapevoli che la loro attività non può essere limitata al periodo festivo che sta per giungere: "Abbiamo chiesto da tempo un progetto di riqualificazione di via Manzoni e delle vie limitrofe - sottolinea la presidente Lucamante - e il dialogo con l'amministrazione comunale prosegue. Stiamo discutendo su una possibile sperimentazione della pedonalizzazione di alcuni tratti della strada. Fra i commercianti ci sono pareri favorevoli e contrari, il dibattito è aperto e noi abbiamo comunque fornito massima disponibilità al Comune. Per quanto riguarda il periodo natalizio, le nostre luminarie dovrebbero essere simili a quelle presenti in via Sparano, crediamo di meritarcelo perché con le nostre vetrine contribuiamo ad abbellire le strade del quartiere. Spesso si sottovaluta l'importanza 'sociale' della vetrina illuminata che, invece, fa in modo che il cittadino non si senta solo. Quindi noi commercianti forniamo già l'illuminazione, tutto l'anno, per il nostro bene e per il benessere dell'intera comunità cittadina".

Gli eventi natalizi nel quartiere Libertà partiranno il prossimo 10 dicembre, nel negozio di arredamenti Lucamante in via Principe Amedeo, con un evento dedicato alla 'mise en place' della tavola natalizia: nell'occasione, saranno illustrate le corrette pratiche per la preparazione di un elegante banchetto dedicato alle feste. "Ci sarà una sorpresa natalizia che noi commercianti del posto stiamo preparando - dichiara la presidente dell'Associazione degli esercenti di 'via Manzoni e dintorni'- doneremo alla città di Bari un murale: sarà realizzato in via Manzoni da un grande artista internazionale che vive a Roma. Non posso ancora svelare il concept e l'isolato preciso in cui sarà installato, ma posso solo dire che speriamo di consegnarlo alla comunità entro il 24 dicembre. Per il momento abbiamo deciso di mantenere il massimo riserbo, il progetto è ancora 'top secret', voi di Baritoday siete i primi ad essere informati su ciò".

"Addobberemo gli alberi presenti sulla strada, come abbiamo sempre fatto - dichiara Vito Lerario, altro negoziante storico di via Manzoni e tesoriere dell'associazione 'Commercianti di via Manzoni e dintorni' - speriamo che le luminarie contribuiscano a riattivare il commercio nella zona, penalizzato da problematiche collaterali legate al degrado del territorio e alla mancanza di un piano di riqualificazione urbano. La mia attività commerciale, Tania Calzature, è presente in questa strada dal 1962: ho vissuto anche l'esperimento di pedonalizzazione di via Manzoni del 1992. In pochi ormai lo ricordano, durò circa un anno, ma terminò bruscamente e male perché l'assenza di parcheggi nelle vie limitrofe resero impossibile la circolazione del traffico. Io temo che il problema possa ripetersi con l'ennesimo tentativo di chiudere al transito delle auto alcuni isolati della via: prima di queste soluzioni, bisognerebbe impostare un programma che preveda collegamenti di mezzi pubblici (bus navette) e ampie zone per la sosta delle vetture. Altrimenti qualsiasi progetto naufragherà come sta succedendo nella vicina piazzetta 'Risorgimento', completamente pedonalizzata, ma anche abbandonata all'incuria".