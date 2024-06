Comprare casa sui social media: attenti alle truffe immobiliari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ecco alcuni suggerimenti per evitare di cadere in una truffa immobiliare sui social media: 1. VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL VENDITORE profili social: Controlla il profilo del venditore. Se ha poche informazioni, pochi amici o follower, o se il profilo è stato creato di recente, potrebbe essere un segnale di allarme. contatti diretti: Cerca di ottenere un numero di telefono e un indirizzo email verificabile. Contatta il venditore direttamente e, se possibile, incontralo di persona. 2. RICERCA SULL'IMMOBILE annunci duplicati: Cerca l'annuncio su altre piattaforme immobiliari. Se trovi lo stesso immobile a prezzi diversi o con informazioni discordanti, potrebbe trattarsi di una truffa. visite di persona: Insisti per visitare l'immobile di persona. Un venditore che si rifiuta o che trova scuse per non organizzare una visita potrebbe non essere affidabile. 3. DOCUMENTAZIONE LEGALE contratti e atti: Richiedi di vedere tutti i documenti legali relativi all'immobile, come l'atto di proprietà e i documenti catastali. Verifica questi documenti con un professionista, come un notaio o un avvocato. registri pubblici: Controlla i registri pubblici per verificare che il venditore sia il legittimo proprietario dell'immobile. 4. TRANSAZIONI FINANZIARIE pagamenti sicuri: Non effettuare pagamenti in contanti o tramite metodi non tracciabili. Utilizza bonifici bancari o altri metodi di pagamento che offrono una traccia documentata. depositi di garanzia: Se viene richiesto un deposito di garanzia, assicurati che venga versato in un conto sicuro e che ci sia un contratto che ne regoli la restituzione in caso di problemi. 5. SEGNALI DI ALLARME prezzi troppo bassi: Se il prezzo sembra troppo buono per essere vero, probabilmente lo è. Confronta il prezzo con immobili simili nella stessa zona. pressione per decidere in fretta: Diffida dei venditori che ti mettono fretta o che ti fanno pressione per concludere l'affare rapidamente senza darti il tempo di fare le verifiche necessarie. 6. UTILIZZO DI AGENZIE AFFIDABILI agenzie immobiliari: Utilizza agenzie immobiliari conosciute e rispettabili che offrono un livello di sicurezza e garanzia maggiore. recensioni e feedback: Controlla le recensioni e il feedback di altri clienti sull'agenzia o sul venditore. 7. EDUCAZIONE E CONSAPEVOLEZZA informazioni e consigli: Informati sulle truffe più comuni e sui metodi per evitarle. Siti web dedicati alla protezione dei consumatori spesso offrono guide e consigli utili. corsi e webinar: Partecipare a corsi o webinar su come acquistare casa in modo sicuro può essere utile per acquisire conoscenze e competenze. CONCLUSIONE Comprare casa sui social media, conclude l'agente immobiliare Pietro Palermo, può essere conveniente e permettere di trovare buone occasioni, ma è fondamentale essere cauti e vigili. Seguendo questi consigli e rimanendo sempre attenti ai dettagli, puoi proteggerti dalle truffe e fare un acquisto sicuro e consapevole.