Sostegni economici per l'apertura di piccole attività commerciali, via libera al bando comunale 'Impresa Prossima'

Con determina dirigenziale pubblicata oggi sull’albo pretorio, è stato ammessa a finanziamento 'Impresa Prossima', l’iniziativa del programma 'd_Bari 2022-2024' per il sostegno all’economia urbana finanziato con risorse del Pon Metro Plus.

Il bando 'Impresa Prossima', complementare all’iniziativa 'Un negozio non è solo un negozio', finalizzata a sostenere investimenti di imprese commerciali già esistenti, promuove l’apertura a Bari di nuovi esercizi di vicinato con attività di formazione e accompagnamento e contributi a fondo perduto. In cambio, gli esercizi di vicinato beneficiari di contributo si impegnano a promuovere attività e servizi per migliorare dal punto di vista sociale, culturale e ambientale il quartiere in cui sono insediati.

Con Impresa prossima il Comune di Bari vuole incrementare e diversificare l’offerta commerciale della città per favorire, anche al di fuori del centro cittadino, la vitalità e il miglioramento della qualità sociale e ambientale del tessuto urbano.

"Dopo i risultati positivi ottenuti con la prima edizione del bando 'Un negozio non è solo un negozio', che riproporremo a breve nella sua seconda edizione, siamo pronti a partire con questa nuova iniziativa per sostenere l’apertura di nuovi negozi in città - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone - Impresa prossima è un bando a sportello con cui intendiamo lanciare una sfida agli aspiranti commercianti baresi: cerchiamo nuove idee imprenditoriali per rinnovare la scena commerciale della città di Bari".

L’intervento prevede per ciascun progetto finanziato: un contributo economico a fondo perduto per le spese di investimento fino a 40mila euro, sino al massimo dell’80% sul totale delle spese di investimento previste, un contributo economico a fondo perduto per le spese di gestione fino a 10mila euro e servizi di formazione e accompagnamento in favore dei soggetti proponenti e dei beneficiari per l’intero ciclo del progetto (nei limiti del 20% del budget del progetto).

Il budget complessivo a disposizione dell’iniziativa è di 2.500.000 euro. Il bando 'Impresa Prossima', unitamente alla seconda edizione del bando 'Un negozio non è solo un negozio', sarà pubblicato entro il mese di novembre. Gli interessati a ricevere ulteriori informazioni o attività di orientamento, possono rivolgersi allo staff di Porta Futuro, nei rinnovati spazi presso l’ex Manifattura Tabacchi.