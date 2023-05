Posteggi liberi nei mercati e chioschi in piazze e giardini: c'è il bando del Comune per l'assegnazione

Dai mercati coperti giornalieri a quelli settimanali, dai chioschi presenti in piazze e giardini cittadini fino alle postazioni isolate presenti nei territori dei cinque Municipi. La ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari ha pubblicato il bando, relativo al primo semestre 2023, per l'assegnazione dei posteggi liberi.

Le postazioni, disponibili attraverso il rilascio di concessione, sono dislocate nei mercati coperti giornalieri di “Madonna del Carmelo” in corso Mazzini, “San Girolamo” in via San Girolamo, “San Filippo Neri” in via Vaccarella, “Santi Pietro e Paolo” in viale Lazio, “Sant’Antonio” in piazza Balenzano, “San Pio da Pietralcina” in via Caldarola, “Santa Scolastica” in via G. Modugno, “San Marcello” in via Fortunato, “Fiori e Ceri” presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore” e “Santa Chiara” su via Aristosseno; nei mercati scoperti settimanali del martedì in via Vaccarella, del martedì a Palese, del mercoledì a Torre a Mare, del giovedì in via Salvemini e del venerdì in via De Ribera.

Inoltre, con la stessa procedura si provvederà all’assegnazione dei posteggi isolati presenti nel territorio dei Municipi cittadini. Nel Municipio I: un posteggio Via Caldarola giornaliero; 2 Aree Street food (giardino Punta Perotti); 1 Piazza Garibaldi festivo; 1 Via Martiri D’Otranto festivo; 1 Via Beatillo n. 2 Dal 01/06 al 31/08; 1 Via Putignani, tratto compreso tra via Sparano e via Argiro, dal 01/11 al 31/01; 1 Viale Padre Pio, fronte civico 3 giornaliero. Municipio II: un posteggio in Via Falcone e Borsellino fronte civici 59 - 61 giornaliero 9,60 x 2,50; 1 Via Matarrese (area parcheggio fronte Monastero Santa Scolastica) giornaliero 6,00 x 2,00; 1 Via Concilio Vaticano II (piazzetta dei Papi) giornaliero 5,50 x 2,00; 1 Via Della Costituente giornaliero 6,00 x 3,20; 1 Via Omodeo angolo via Fanelli (viale Di Vittorio) giornaliero 2,00 x 1.50; 1 Via Papa Pio XII giornaliero 2,00 x 1.50; 1 Via G. Petroni angolo via Papa Giovanni XXIII giornaliero 2,00 x 1.50. Municipio III: 1 Viale Europa c/o Giudice di Pace e complesso residenziale De Santis; 1 Viale Europa c/o parco Giovanni Paolo II all’intersezione con via Mazzoni; 1 Viale Delle Regioni c/o ingresso parco Giovanni Paolo II - fronte distributore carburante; 1 Viale Lazio in prossimità dell’ufficio Postale; 1 Piazzale compreso tra via Piemonte e via Alessandria; 1 Via Cacudi c/o centro sportivo di Piazza Europa; 1 Via B. Grimaldi fronte civico 1 (San Cataldo); 1 Via Rota fronte civico 14 (San Girolamo); 1 Viale Ottorino Respighi c/o impianto sportivo Capo Casale (San Girolamo) Dal 15/05 al 15/9 Mq 50; 1 Strada San Girolamo nelle vicinanze del mercato Competenza; 1 Area compresa tra via Francesco Portoghese e largo Pascià. Municipio IV: 1 Via Ferrigni Competenza Municipio Mq 8,50; 1 Via Manzari Competenza Municipio Mq 8,50; 1 Via Venezia fronte ingresso Necropoli di Carbonara Mq 6,00. Municipio V: 1 Lungomare Tenente Massaro, civici 31 – 31d Dal 10/04 al 30/09 Mq 10,00; 1 Lungomare Massaro fronte molo 01/05 al 30/09 Mq 10,00; 1 Lungomare Cristoforo Colombo civico 282 15/04 al 15/09 Mq 10,00; 1 Via Caravella (Zona Catino); 1 Via G. D’Annunzio c/o aeroporto zona Torricella.

Di seguito i chioschi nei giardini e nelle piazze: Via Caduti Partigiani n. 35 36,00 mq Chiosco Bar (esistente); Giardino villa delle Regioni – via Ribera (San Paolo) 13,60 mq Chiosco Bar (da installare); Piazza S. Rita (Carbonara) 11,00 mq Chiosco Bar (esistente); Piazza S. Francesco (Santo Spirito) Chiosco Bar; Piazza Diaz (Municipio 1) 14,95 mq Autonegozio. Infine, nel territorio del Municipio V si segnala il posteggio da autorizzare ricadente su area demaniale sul lungomare Ugo Lorusso, presso il ristorante Casablanca.

“Torniamo a riaprire lo spazio nei mercati cittadini, quelli giornalieri e quelli settimanali, nelle strutture coperte e all’aperto dopo un lungo lavoro degli uffici sulla razionalizzazione dei posteggi rimasti vuoti o sottoutilizzati - spiega l’assessora al ramo Carla Palone -. Crediamo sia giusto offrire l’opportunità di lavorare a tutti quelli che ne hanno voglia e necessità riaprendo i termini delle concessioni, con l’auspicio di stimolare così nuovi operatori che vorranno affacciarsi nelle nostre strutture e nelle nostre piazze. In questo modo puntiamo a rendere attrattivi i mercati con l’occupazione di tutti gli spazi e migliorando l’offerta per i cittadini. A questi si aggiunge la dislocazione dei posteggi isolati su tutto il territorio cittadino e la novità delle concessioni delle strutture nei parchi e nei giardini così da scongiurare gli operatori irregolari che non rispettano le regole, a differenza di chi a fatica porta avanti un’attività nel rispetto della legge, e non è soggetto a controlli sui prodotti in vendita”.

L’istanza può essere presentata da persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitali o cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, nonché le associazioni onlus, fondazioni ed enti benefici, limitatamente all’esercizio del commercio equo e solidale, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale categoria merceologica. Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo il modello presente sul sito del Comune, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12 del 13 luglio prossimo.

Nella giornata dell’11 agosto il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione e delle domande inaccoglibili. Contro la graduatoria si possono presentare o far pervenire, presso la ripartizione Sviluppo Economico, osservazioni e/o documentazioni integrative entro il 31 agosto.

L’8 settembre, infine, il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei posti liberi e delle domande inaccoglibili.

La pubblicazione delle graduatorie equivale ad ogni effetto a notifica agli operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti.