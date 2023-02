Il Comune celebra il successo della birra artigianale locale: premiata l'azienda 'Birrificio Bari'

Una realtà imprenditoriale che, dal 2015, produce birra 'a metro zero' e promuove corsi di formazione sul Food & Beverage. Oggi il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha consegnato a Palazzo di Città un attestato di merito all’azienda 'Birrificio Bari' per i premi conseguiti nell’ambito del concorso nazionale 'Best Italian Beer' e per l’impegno profuso nella valorizzazione del territorio, della città e dell’intera regione in consessi nazionali e internazionali.

L'azienda ha da tempo avviato anche il Museo della Birra. "Con grande piacere oggi consegniamo questo riconoscimento a una realtà imprenditoriale che, nonostante la giovane età, già dimostra un attivismo e una professionalità elevatissimi, visti i riconoscimenti ricevuti durante l’ultima edizione del Best Italian Beer 2022 - ha dichiarato il sindaco Decaro - Questo è motivo di grande orgoglio per la nostra città e siamo contenti di premiare un’azienda che associa a tutte le sue produzioni l’amore e la promozione del nostro territorio anche lavorando in rete con altre realtà e altri prodotti tipici della città di Bari e della regione Puglia".

"Dal 2015 - ha raccontato Paola Sorrentino, titolare del 'Birrificio Bari' insieme a Mimmo Loiacono - mi occupo della produzione delle birre artigianali qui a Bari. Quest’anno abbiamo ricevuto dei riconoscimenti, cinque Luppoli d’oro e un Luppolo d’argento, che ci rendono davvero orgogliosi. Noi produciamo birra utilizzando i prodotti pugliesi che maggiormente ci rappresentano: il caffè, il pane, gli agrumi. La nostra idea, appunto, è quella di valorizzare questi prodotti di eccellenza nella produzione di birra di alta qualità. Il risultato è ottimo, lo dimostra il riconoscimento ottenuto dal nostro prodotto a livello nazionale".