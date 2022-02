Una 'comunità' tra imprese per l'efficientamento energetico: Asi, Confindustria e aziende baresi siglano l'intesa

Una 'comunità energetica locale', la prima al Sud, per creare una rete che punti a promuovere e perseguire l'efficientamento energetico. Si chiama "Comunità per l'efficienza energetica nelle aree del Consorzio Asi di Bari" e nasce dal protocollo siglato questa mattina tra consorzio Asi di Bari, Confindustria Bari - Bat e 13 imprese.

"Il progetto in questa prima fase consiste nella creazione di un desk attraverso il quale dare consulenza alle imprese e sotto questo aspetto Confindustria e il consorzio dell'area di sviluppo industriale dimostrano ancora una volta di collaborare al fianco delle imprese", ha detto, come riporta la Dire, Paolo Pate, presidente del consorzio Asi di Bari, a margine della presentazione.

Le imprese aderenti - grandi e piccole e appartenenti a settori molto diversi fra loro che, attraverso un desk di consulenza gratuita gestito da esperti per conto di Confindustria Bari Bat, saranno assistite nella scelta di processi energetici più efficienti e rispettosi dell'ambiente.

Il desk è gestito da Confindustria Bari- Bat. "L'obiettivo - ha spiegato - è arrivare a una ottimizzazione, soprattutto attraverso la creazione di una rete, per avere efficientamento energetico e la possibilità di utilizzare tutta l'energia che viene prodotta con la creazione di nuovi impianti". Per Pate "l'obiettivo finale è quello di avere delle comunità energetiche attraverso il coinvolgimento delle imprese. In particolare, in questo caso parliamo delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale di Bari".