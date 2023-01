Immobili comunali affidati in concessione, presentate 9 offerte per la valorizzazione di 3 strutture

Sei proposte sono state indirizzate per il chiosco in piazza San Francesco a Santo Spirito, 2 per la struttura interna al giardino pubblico Parco degli Aquiloni in via Devitofrancesco e una per un locale al pian terreno in Corte Azzareo 6, a Bari Vecchia