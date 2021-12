Concorsi Regione Puglia, al via le domande per i 209 posti categoria D. Iscrizioni dal 14 gennaio per le 306 unità categoria C

E' attiva da oggi, sul portale 'Step One 2019', la procedura per l'iscrizione ai 27 concorsi della Regione Puglia per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 209 unità, da inquadrare nella categoria D (richiesta la laurea). I profili richiesti riguardano le aree amministrativa, competitività e sviluppo del sistema, comunicazione e informazione, economico-finanziaria, informatica e tecnologica, legislativa. Come spiegato dalla Regione sulla sua pagina Fb, la domanda si può inoltrare a partire dal 29 dicembre, accedendo con le proprie credenziali SPID (Identità Digitale). Il candidato dovrà essere in possesso, oltre ai titoli richiesti per singolo profilo, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Sarà possibile iscriversi ai concorsi fino al 27 gennaio 2022 (Qui tutte le informazioni).

E' stato invece rinviato - come reso noto via Fb anche dall'assessore al Personale, Gianni Stea - l'avvio della procedura di iscrizione al bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 306 unità di categoria C (titolo richiesto: diploma). "A causa di problemi tecnici sulla piattaforma "Step One 2019" gestito da Formez PA - si legge nella comunicazione presente anche sulla pagina Fb della Regione - sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione a partire dal 14 gennaio 2022, accedendo con le proprie credenziali SPID (Identità Digitale). Il candidato dovrà essere in possesso, oltre ai titoli richiesti per singolo profilo, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)". Sarà possibile iscriversi ai concorsi fino al 12 febbraio 2022 (ulteriori informazioni qui).

I bandi pubblicati in Gazzetta ufficiale, per complessive 515 unità, si aggiungono ai 126 per il Nue (Numero Unico per l'emergenza) per cui sono già state espletate le prove, e ad altri bandi previsti dalla Regione per un totale di 721 assunzioni annunciate.