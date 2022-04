Concorsi Regione Puglia, dal 17 maggio le prove scritte degli altri dodici profili per funzionari di categoria D

Le prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione Puglia, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di 209 unità di categoria D, che inizieranno il 9 maggio prossimo, proseguiranno dal 17 al 24 maggio per i seguenti profili professionali: specialista tecnico di policy/ambito turismo; specialista tecnico di policy/ambito socio-assistenziale; specialista tecnico di policy/ambito trasporti e mobilità; specialista tecnico di policy/ambito politiche internazionali; specialista tecnico di policy/ambito lavori pubblici; specialista tecnico di policy/ambito formazione e lavoro; specialista tecnico di policy/ambito sviluppo del sistema produttivo; specialista tecnico di policy/ambito sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo; specialista tecnico di policy/ambito auditing e controllo; specialista risorse economico-finanziarie; specialista amministrativo/ambito gestione affari legali; specialista amministrativo/ambito gestione e sviluppo risorse umane.

Le prove scritte si svolgeranno a Foggia, presso Fiera di Foggia corso del Mezzogiorno n.1; a Bari, presso Palaflorio in viale Archimede; a Lecce, presso LecceFiere – piazza Palio, secondo l'apposito calendario orario, con l'autodichiarazione Covid da firmare in sede concorsuale e un documento di identità in corso di validità.

“Abbiamo fatto un lavoro certosino e di squadra che porterà all’assunzione di nuove figure professionali necessarie per rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall'estero e dalle Regioni del Nord Italia”, afferma l’assessore regionale al Personale, Gianni Stea.