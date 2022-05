Concorsone Regione Puglia, cominciano le prove a Bari: prima giornata al Palaflorio

Prendono il via anche a Bari, dopo le prime sessioni a Foggia, le prove del 'concorsone' della Regione Puglia, a cura del Formez, per l'assunzione di funzionari categoria D.

Nella prima giornata al Palaflorio, hanno sostenuto i test i candidati dei profili di Specialista Legislativo e Specialista sistemi informativi e tecnologie. Presenti, per il primo profilo, 391 candidati dei 780 iscritti.

Presente sul posto, per verificare l'avvio delle procedure, l'assessore regionale al Personale Gianni Stea. “Sono venuto qui per un in bocca al lupo a tutti i candidati. Donne e uomini, ragazze e ragazzi che sono certo daranno il massimo impegno in queste prove concorsuali e nelle prossime che abbiamo già messo in cantiere”, ha commentato Stea.