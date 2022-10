Confcommercio Bari-Bat, 2a edizione del campionato italiano dei giovani macellai, in programma a Bari il prossimo 16 ottobre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Fervono i preparativi per la 2^ edizione del Campionato Italiano dei Giovani Macellai, organizzato a Bari per il prossimo 16 ottobre da Federcarni, in collaborazione con Federcarni Bari e Confcommecio Bari-BAT. Si è tenuta, infatti, in questi giorni la riunione organizzativa alla quale hanno preso parte Tommaso Romano Presidente Federcarni Confcommercio, Vito Abrusci Vice Presidente con delega Sindacati, Vito D’Ingeo Vice Presidente Vicario, Leonardo Volpicella Direttore Confcommercio Bari-BAT, Leo Carriera Presidente CAT Confcommercio Bari – Formazione. “La prima e unica competizione ufficiale – aggiunge tommaso Romani – presidente Federcarni Confcommercio - aperta a tutti i giovani macellai italiani under 35 che, negli spazi della Fiera del Levante pad. 20, vedrà protagonista durante la sua 85esima edizione la carne in tutte le sue sfaccettature.” Una cornice prestigiosa, per valorizzare i giovani talenti locali della macelleria e avvicinare il grande pubblico ed i professionisti del settore. Durante le qualificazioni, si sfideranno, a colpi di coltelli, giovanissimi e promettenti imprenditori della macelleria, tra i 17 ed i 35 anni, gli young butchers, in una prova impegnativa della durata di circa 3 ore. Al termine, una giuria qualificata, capitanata da un presidente d’eccezione e composta da chef, macellai professionisti e rappresentanti delle istituzioni, esprimerà un voto da 1 a 5 coltelli su dieci aspetti come: il disosso, il sezionamento, la manualità nel taglio e nella legatura, ordine e pulizia, minimo scarto, inventiva e fantasia, presentazione ed, infine, degustazione. A margine di questa manifestazione, sempre all’interno del padiglione di Federcarni, attenzioni tutte puntate sulla macelleria pugliese. ‹‹Come Confcommercio Bari-BAT e CAT Confcommercio – conclude Leonardo Volpicella Direttore Confcommercio Bari-BAT – siamo orgogliosi di avere la possibilità di partecipare all’organizzazione ed ospitare una iniziativa di questa portata, negli spazi della nostra città ancora di più durante l’85esima edizione di un evento storico come la Fiera del Levante di Bari. Non mancherà sicuramente l’attenzione sia del grande pubblico che dei professionisti del settore e questo non fa altro che invogliarci a continuare su questa strada fatta di sostegno a realtà sempre più specializzate e formate e che meritano di tutto il nostro supporto e di essere conosciute››.