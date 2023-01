Confcommercio Bari-Bat, alternanza scuola lavoro: “Quando le competenze scolastiche si trasformano in competenze del lavoro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ha preso il via a Ruvo di Puglia, il percorso formativo di eccellenza di tre giornate, rivolto agli studenti delle quinte classi dell' ITET "Padre A.M. Tannoia" di Ruvo di Puglia, diretto dalla Prof.ssa Tarantini. Organizzato da Confcommercio Ruvo di Puglia, nell'ambito del progetto "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: QUANDO LE COMPETENZE SCOLASTICHE SI TRASFORMANO IN COMPETENZE DEL LAVORO" e promosso da Confcommercio Bari-BAT, CAT Confcommercio Bari con il prezioso supporto della CCIAA di Bari, la formazione specialistica sarà incentrata sull'utilizzo, e la potenziale ricerca di nuove figure professionali, dell'information tecnology. Gli studenti, durante la formazione, svolgeranno anche attività di mentoring e coaching e saranno affiancati da tutor professionisti. Le giornate formative oltre ad oggi si svolgeranno giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.