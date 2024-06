Confcommercio Bari-Bat: "A Vito Leccese, neo sindaco della città di Bari, gli auguri di un proficuo lavoro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Come avevamo rimarcato in occasione degli incontri avuti il 1 giugno con tutti i candidati alla carica di sindaco, ci attendono cinque anni di grandi sfide in cui tutti i protagonisti attivi baresi devono dare il loro contributo affinchè si traghetti verso il mare della ecosostenibilità, del sostenibile e di una serie di azioni che ci consentano di dar lustro a Bari dal punto di vista commerciale, turistico, artigianale, e industriale”, l’auspicio del dott. Vito D’Ingeo, presidente Confcommercio Bari-Bat. “Come ha rimarcato - prosegue - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’assemblea annuale di Confcommercio, urge “la riflessione avviata da Confcommercio nel progetto Cities: sarebbe grave rassegnarsi al declino e bisogna evitare nei borghi lo spopolamento di persone e negozi perché la bellezza e la cultura italiane hanno bisogno di luoghi vivi, visto che danno un contributo sostanziale al ‘senso dell’Italia””. Confcommercio sottolinea come la rigenerazione urbana rappresenti un tema cruciale per lo sviluppo delle città e la riduzione delle disuguaglianze interne. È essenziale rigenerare e salvaguardare l'economia terziaria, che è fondamentale per la qualità della vita dei cittadini. È necessario adottare una visione a lungo termine: servono interventi infrastrutturali e la capacità dei corpi intermedi, che possono lavorare territorio per territorio per contrastare queste tendenze e inaugurare una nuova fase di sviluppo. Potenziare le reti dei trasporti per far sì che Bari accorci le distanze dal resto del mondo. Rendere ecosostenibili i mercati settimanali, renderli accoglienti dal punto dell’illuminazione, dell’energia, dei servizi igienici, che ancora oggi sono presidi al servizio dei cittadini e soprattutto della popolazione anziana. Il ruolo trainante del turismo che chiede la messa a punto di una serie di sinergie che consentano agli operatori del settore di decollare definitivamente nella nostra città con una programmazione pluriennale. Confcommercio è impegnata su questi progetti da diversi anni ed è per questo che augura a Leccese l’impegno per lavorare insieme per la nostra BARI.