Confcommercio Bari-Bat dà il via al protocollo 'Trimestre anti-inflazioneì, operatività dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023. Adesioni entro il 22 settembre

Nell’ambito delle attività volte al contenimento dei prezzi ed alla tutela del potere di acquisto delle famiglie, Confcommercio ha sottoscritto, lo scorso 4 agosto, una dichiarazione di intenti per continuare il confronto con il Governo al fine di giungere alla sottoscrizione di un Protocollo per l’avvio del trimestre anti-inflazione sul cd “carrello della spesa” per contenere i prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari ivi inclusi quelli per l’infanzia e la cura della persona.

“Lo scopo del protocollo a cui aderiamo anche noi – spiega Vito D’Ingeo Presidente di Confcommercio Bari- BAT - è quello di favorire il contenimento dei prezzi per i beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, per evitare che la spinta inflattiva diventi strutturale. Ci impegniamo quindi a sensibilizzare tutti i nostri associati all’adesione.”

In base al Protocollo “Trimestre anti-inflazione” le Associazioni del Sistema Confcommercio si impegnano a promuovere, presso le aziende associate, azioni atte ad offrire ai consumatori, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2023, una selezione di articoli a prezzi contenuti e a non aumentare i prezzi dei prodotti selezionati nel periodo di vigenza del protocollo.

La selezione di articoli, con esclusione degli alcolici, cui applicare prezzi contenuti nel trimestre ottobre/dicembre 2023, è operata in autonomia da ciascuna impresa.

Ogni esercizio aderente si impegna a garantire la continuità dell’iniziativa per i prodotti selezionati e per il periodo di durata previsto.

Per le aziende aderenti Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rilascerà un bollino digitale contenente la dicitura “Trimestre anti-inflazione” che sarà reso disponibile alle Associazioni firmatarie e, per loro tramite, alle aziende aderenti. Gli operatori che aderiranno al Protocollo compariranno sul sito web del MIMIT accanto al logo Trimestre anti-inflazione.

Poiché il Protocollo prevede che le associazioni comunichino al Ministero i riferimenti delle aziende che intendono aderire all’iniziativa entro il prossimo 23 settembre, le imprese interessate potranno contattare gli uffici di Confcommercio Bari – tel. 080 5481776 – email : segreteria@confcommerciobari.it.