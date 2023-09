Confcommercio Bari-Bat: donne protagoniste. Leadership e partecipazione attiva nel sistema imprenditoriale e di rappresentanza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Confcommercio BARI BAT da tempo impegnata a sensibilizzare e divulgare la Parità di genere, nelle aziende, promuove e supporta la diffusione della cultura di uguaglianza nei ruoli e nelle mansioni oltre che nei diritti e doveri della vita aziendale. Un progetto che si sviluppa con l’organizzazione di incontri, l’apertura di sportelli informativi e consulenziali nonché formazione specifica sull’argomento nel corso del prossimo semestre. “Confcommercio BARI BAT – spiega il presidente Vito D’Ingeo – da oggi, può contare per la promozione della parità di genere su un proprio progetto, che non ha un solo obiettivo ma molteplici da raggiungerne: aumentare la partecipazione delle donne nelle attività associative ed imprenditoriali del nostro settore oltre che promuovere alle aziende associate il bando di UNIONCAMERE PUGLIA a cui le imprese interessate possono partecipare attraverso lo Sportello Informativo e consulenziale per ottenere la certificazione”. Si tratta del Bando Un'Impresa alla Pari che copre fino all'80% delle spese sostenute dalle aziende pugliesi per certificarsi che ha una dotazione finanziaria di 400mila euro per la certificazione della parità di genere e che terminerà il 4/marzo 2024 salvo esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia. Il Progetto di Confcommercio BARI BAT, al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne nel sistema imprenditoriale prevederà un percorso di formazione, mentoring e networking, al fine di sviluppare competenze di leadership e costruire relazioni significative per sostenere il successo delle loro attività. “L'empowerment al femminile è un processo che incoraggia le donne a riconoscere i propri punti di forza e a sviluppare una più alta autostima” spiega anche Giulia Pascale, componente del Gruppo Terziario Donna e delegata di Confcommercio Conversano, e vogliamo che le beneficiarie del progetto siano principalmente le imprenditrici, sia appartenenti al sistema di rappresentanza di Confcommercio Bari, sia le donne in generale che vorrebbero creare impresa e che vogliano accrescere il proprio know how in termini di conoscenze e capacità” Promuovere la parità di genere nelle aziende pugliesi e creare un futuro più inclusivo conviene. Info possono essere richieste allo sportello Informativo di Confcommercio BARI – BAT e di CAT CONFCOMMERCIO BARI, e-mail cat@confcommerciobari.it, e sul sito internet www.confcommerciobari.it dove saranno pubblicate le date dei seminari dedicati.