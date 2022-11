Confcommercio Bari-Bat: "Invitiamo le imprese a partecipare al bando regionale Artifex per promuovere e valorizzare le realtà dell'artigianato artistico e di tradizione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Puglia del "Saper fare" si mette in vetrina. La Regione Puglia nell'ambito delle attività previste dalla DGR n. 1277 del 28/07/2021 con la realizzazione da parte di Unioncamere Puglia, finanzia l'iniziativa ARTIFEX, rivolta a prodotti, aziende o marchi che, per il loro elevato livello qualitativo, per la portata artistica o l'alta artigianalità dei prodotti, denotino una qualità superiore rispetto alla concorrenza o un posizionamento fortemente distintivo e riconoscibile La finalità generale è quella di promuovere e far emergere e valorizzare le imprese dell'artigianato artistico e di tradizione, raccontandone le capacità creative, i prodotti di eccellenza, le vicende produttive, ma dando risalto anche alle storie delle persone e alle tecniche di produzione tradizionali, patrimonio del territorio pugliese, del suo passato e del suo presente pugliese. “Confcommercio Bari Bat – spiega il presidente Sandro Ambrosi - sempre vicina alle imprese e al territorio è disponibile nel supporto della presentazione delle domande. Invitiamo le aziende del territorio a partecipare” Per partecipare a questa opportunità, le aziende dovranno fotografare i prodotti più interessanti e raccontare brevemente la propria storia di artigiano e creatore del bello, e presentare le proprie candidature entro il 24 novembre 2022. Saranno premiate le venti migliori proposte pervenute da aziende produttrici di manufatti, accessori e oggettistica, di complementi d'arredo e home living. Tra le attività previste ci sono: "Artifex per i pugliesi nel mondo" - 5 e 6 dicembre 2022: le 20 "aziende vincitrici" esporranno gratuitamente i loro prodotti presso il Consiglio Regionale della Puglia durante il Consiglio Generale Pugliesi nel Mondo, a cui parteciperanno 53 rappresentanti delle Associazioni di Pugliesi nel Mondo; "Artifex showcase" - 20 e 21 febbraio 2023: le 20 "aziende vincitrici" avranno l'opportunità di esporre i loro prodotti anche nell'ambito di una mostra dedicata, organizzata dalla Regione, che avrà luogo presso il Salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari.