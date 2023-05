Confcommercio Bari-Bat: nasce il circolo dei negozi storici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Confcommercio Bari-Bat, nel corso dell’Assemblea dei Soci, al fine di rafforzare la rilevanza che detengono tali attività, ha costituito il Circolo dei Negozi Storici, una realtà che coinvolgerà tutti i titolari aderenti a Confcommercio proprietari di attività rientranti nel novero dei negozi storici pugliesi. L’Assemblea ha nominato Presidente pro-tempore del Circolo neo costituito il Presidente Federmoda Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari, Carlo Saponaro. "Abbiamo inteso creare un club che ,come ulteriore forma di tutela e protezione, racchiudesse tutte le attività testimonianza del passato. Da questi titolari, da queste attività che sono delle vere e proprie pagine di storia di una comunità le nuove generazioni possono apprendere e migliorarsi” “Entrare a far parte dei Negozi Storici di Puglia non significa solo ricevere un riconoscimento per passione, spirito di servizio, determinazione, intraprendenza e costanza, ma vuol dire detenere, sul proprio territorio, nella propria comunità, una testimonianza del passato, una testimonianza, storica, sociale, un presidio di produttività e di idea che funzione”, questo il commento del Direttore di Confcommercio Bari-Bat, Leonardo Volpicella, in merito all’inserimento nell’albo dei Negozi Storici e Patrimonio di Puglia della Regione Puglia dopo l’approvazione della legge che tutela quelle attività commerciali e artigianali (con annessa attività di vendita) attive costantemente da decenni sul territorio. “Si tratta di locali che raccontano storie di famiglie di commercianti, di artigiani che hanno avuto un’idea imprenditoriale e che l’hanno tramandata, custodita, coltivata giorno dopo giorno con dedizione e grande attaccamento emotivo – spiega Volpicella - siamo grati alla Regione Puglia per aver ideato una norma a salvaguardia di queste vedette produttive”.