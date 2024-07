Confcommercio Bari-Bat: vent'anni di presidio slow food per la cipolla rossa di Acquaviva

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ricorre quest’anno il ventennale della promozione della “Vera Cipolla Rossa di Acquaviva”. L’occasione è nata con l’istituzione del Presidio Slow food per la cipolla rossa di Acquaviva, un omaggio al piacere del buon cibo genuino, e ancor più con la fondazione dell’associazione “La Vera Cipolla Rossa di Acquaviva”. Due giorni per celebrare e raccontare la cipolla rossa di Acquaviva delle Fonti e festeggiare i 20 anni dal riconoscimento di presidio Slow Food. Il prossimo 6 e 7 luglio Acquaviva festeggerà questo ventennale con una due giorni: "Per l’occasione - dichiara il presidente della Confcommercio Bari-Bat dott. Vito D'Ingeo - la città si trasformerà in una grande area food identitaria, con le vetrine del “no food” allestite a tema, con grande ricaduta economica partendo da una tipicità enogastronomica del territorio”. Coincidenza vuole che questo week end sia caratterizzato dall’avvio dei saldi: i custodi della biodiversità e i negozi di prossimità insieme accoglieranno tutti i curiosi della collezione estiva 2024 a saldo e i buongustai del cibo genuino, la regina della dieta mediterranea ovvero “la Vera Cipolla Rossa di Acquaviva”. Grazie a questa iniziativa “La Cipolla Rossa di Acquaviva” ha ottenuto apprezzamenti e successi che hanno ripagato la schiettezza, sincerità e caparbietà degli organizzatori. Confcommercio ritiene che partendo dalla tipicità locale si possa ottenere un’ampia ricaduta economica sul territorio: “Siamo consapevoli che negli ultimi vent’anni è stato restituito alla città di Acquaviva un bene preziosa, riconosciuto in Italia e all’estero, e soprattutto è stata fornita una ulteriore occasione per i futuri agricoltori che vorranno cimentarsi in questa attività. Grazie anche alla collaborazione con Confcommercio, Acquaviva viene riconosciuta ai concittadini e ai visitatori come “U Pais de la Cepodde” e non è poco”, afferma Vito Abbrusci, vice-presidente Confcommercio Bari-Bat.