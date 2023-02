Supporto alle piccole e medie imprese: a Gravina una delegazione di Confcommercio Bari-Bat

Presentata nei giorni scorsi, presso la Sala Consiliare del Comune di Gravina in Puglia, la delegazione Confcommercio Gravina ed il delegato Christian Divella.

Nel corso dell’incontro, focus sui servizi Confcommercio Bari-BAT e sull’attività sindacale a favore delle imprese del territorio. Presenti Vito Stimolo Assessore alle attività produttive del Comune di Gravina in Puglia, Christian Divella, Delegato Confcommercio Gravina in Puglia, Leonardo Volpicella Direttore Confcommercio Bari-BAT, Tonia Massaro Vice Presidente Confcommercio Bari-BAT, Francesco Divenuto Delegato al Credito Confcommercio Bari-BAT, Filippo Gasparre Funzionario Confidi.

Dopo i saluti introduttivi, approfondimenti sulle attività in corso, aiuti e credito alle imprese. Successivamente, spazio anche al Pid (Punto impresa digitale) della Camera di Commercio di Bari, con Vito Macina Digital Promoter che ha illustrato ad aziende e studenti dell’Istituto “Bachelet” di Gravina in Puglia interessanti pillole sui temi dell’innovazione e degli strumenti disponibili per avviare percorsi di presenza online delle PMI.

A conclusione dell’incontro, l’intervento di Dario Del Vecchio, Referente dello Sportello SPIN Confcommercio Bari-BAT, attivo sul territorio per i temi dell’innovazione e raggiungibile anche online attraverso i social alla pagina Facebook Confcommercio SPIN Bari e tramite il sito internet www.confcommerciobari.it