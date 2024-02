In Confcommercio Bari costituito il sindacato provinciale sanità dei laboratori di analisi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Garantire la qualità del lavoro e la giusta retribuzione dei professionisti ed evitare le fughe dei cervelli dal territorio Queste le basi da cui è scaturita la decisione di costituire a Bari il Sindacato provinciale dei Laboratori di Analisi, ovvero Confcommercio Sanità, con sede i n via Amendola 172 C. “Venti i laboratori che ne fanno già parte del territorio metropolitano e della BAT e, tanti altri che sono in procinto di iscriversi – spiega il neo eletto Presidente Dott. Cosimo De Angelis.” Di Confcommercio Sanità fanno parte il vice presidente il Dott. Gianalberto Brescia, e i consiglieri Franco Paolo Gianfrate, Caterina Margarita, Federica Mancazzo, Vincenzo Meliddo. “Vogliamo fare gli interessi dell’intera categoria aggiunge De Angelis, tutelare il lavoro e i dipendenti. Solo nel territorio di Bari e della BAT contiamo 200 laboratori con 1200 lavoratori. Tutti professionisti e laureati che devono essere ben retribuiti. Solo così possiamo trattenere le nostre eccellenze, ed evitare che vadano fuori regione o addirittura all’estero." Gli auguri di buon lavoro del Presidente di Confcommercio Bari BAT Vito D’Ingeo per un sindacato che vuole e deve tutelare e rappresentare gli interessi sociali ed economici della categoria.