I vertici di Confcommercio Bari e Fipe incontrano il prefetto: "Più sicurezza nel mondo dell’imprenditoria"

Il Presidente di Confcommercio Bari BAT Vito D’Ingeo accompagnato dal presidente della FIPE – SILB (Sindacato Locali da Ballo) aderente a Confcommercio - Nicola Pertuso, questa mattina hanno incontrato nella sede del palazzo del Governo a Bari il Prefetto Dott. Francesco Russo, con il quale si è parlato su come affrontare insieme le problematiche che emergono da tempo sulla sicurezza nel mondo imprenditoriale, con particolare attenzione ai locali notturni e da ballo. Al termine dell’incontro, è stata manifestata l’intenzione, da ambo le parti di rinnovare la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra i gestori dei locali da ballo e la Prefettura, già firmato nel 2017. L'intento comune è quello di mantenere alta l'attenzione sul territorio e di collaborare attivamente per garantire un ambiente sicuro e prospero per imprenditori e cittadini. Soddisfatto il Presidente di Confcommercio Vito D’Ingeo “Ringrazio il Prefetto per la disponibilità e la cordialità, sono fiducioso riguardo all'esito dell'incontro, e per l'impegno del Dott. Russo nella tutela della sicurezza dei giovani e degli operatori del settore e soprattutto la collaborazione con le Istituzioni in un’ottica di sicurezza partecipata può rispondere prontamente ai numerosi casi, accentuati negli ultimi anni, di reati ai danni delle imprese”. “Faccio i complimenti al Prefetto e alle forze dell’ordine – conclude Nicola Pertuso presidente FIPE SILB Confcommercio - che in questi giorni hanno dato un segnale forte sul fronte della legalità e della sicurezza. Il percorso per la cultura della legalità è lungo e deve essere partecipato dagli imprenditori che, attraverso il clima di fiducia, che il Prefetto sta creando, tra loro e le forze dell’ordine, porterà a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei tanti turisti che vengono qui in vacanza”. L’obiettivo è quindi garantire sempre maggiori livelli di protezione e sicurezza agli alle imprese de settore, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva , quali presidio di vitalità, di prossimità e di qualità. In questa prospettiva, rendere sicuri gli ambienti in cui operano i nostri imprenditori significa rendere più sicure le nostre città, dai centri alle periferie. Importante l’appuntamento fissato per lunedì 11 marzo alle ore 16:00 nella sede di Confcommercio a Bari, durante il quale il Prefetto incontrerà i rappresentanti dell’imprenditoria e di Confcommercio della provincia per evidenziare la necessità di un approccio alla sicurezza partecipato e discutere eventuali strategie di intervento.