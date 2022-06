“Congruità in edilizia”, normativa e procedure telematiche: incontro a Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 ha definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, e della relativa tabella recante gli indici di congruità. La verifica di congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile ed ha per oggetto i cantieri edili aperti dal 1° novembre 2021 in cui operano imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera. Si applica a tutti i lavori edili pubblici e a quelli privati di importo pari o superiore a € 70.000. Per la gestione della verifica di congruità, la C.N.C.E. (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) ha individuato, quale strumento per consentire a tutte le Casse Edili/Edilcasse di fornire alle imprese proprie iscritte e ai loro consulenti una modalità comune di gestione dei cantieri, il sistema informatico “CNCE Edilconnect”, in cui è possibile caricare i cantieri oggetto di congruità, inserire tutti gli attori che partecipano al singolo appalto e misurarne durante tutta la durata dei lavori la percentuale di manodopera utilizzata, in termini di costo del lavoro, così da permettere anche un monitoraggio costante dei singoli cantieri e permettere, infine, ai soggetti deputati dalla norma, di effettuare la richiesta e di ottenere il rilascio della certificazione. Della “Congruità in Edilizia” normativa e procedure telematiche, si parlerà nel corso di un incontro organizzato da Edilcassa di Puglia in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari, il Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università degli Studi di Bari Aldo moro e l'ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) Bari, lunedì 20 giugno 2022 alle ore 09:00 Aula A. Moro, Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari (P.zza C. Battisti) L’incontro sarà avviato con i saluti di Roberto Voza Direttore Dipartimento di Giurisprudenza Università A. Moro di Bari, Filippo Continisio Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Bari, Cristina Raghitta Vice Presidente CNCE – Commissione Nazionale per le Casse Edili, Leonardo Pascazio Presidente ANCL Bari e Luigi Cosimo Quaranta Presidente Edilcassa di Puglia. Seguiranno gli interventi di: Valerio Pinto - Professore ordinario Università degli Studi di Bari “A. Moro”; Roberto Ranieri – Direttore Edilcassa di Puglia, Bianca Baron – Vice Direttore CNCE – Commissione Nazionale per le Casse Edili; Antonella Ferrara – Responsabile Area DURC Edilcassa di Puglia. La verifica di congruità in edilizia è uno strumento utile per realizzare un’azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori, sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza. Perché non ci può essere impresa di qualità senza qualità del lavoro.