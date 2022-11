Manovra finanziaria 2022, il Consiglio Regionale pugliese approva: "Investimenti orientati al sociale"

Il Consiglio regionale pugliese, riunito in seduta, ha approvato il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021, il Bilancio consolidato 2021, l’assestamento e variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. La manovra finanziaria della Puglia ha così completato gli step previsti, dopo il passaggio in Commissione consiliare della scorsa settimana.

Nel corso del dibattito, il vicepresidente regionale e assessore al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese, ha anticipato che "la Regione si accinge a certificare, entro la fine dell’anno, una spesa di 4 miliardi e 100 milioni di euro rispetto alla dotazione di 4 miliardi e 400 milioni del Programma Operativo 2014-2020 che gestisce unitariamente le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. Il conseguimento dei target di spesa nell’attuazione degli interventi finanziati con i fondi strutturali comunitari è solo uno dei positivi indicatori che confermano che abbiamo un bilancio in salute, come del resto ha attestato la Corte dei conti parificando, lo scorso 7 ottobre, il nostro rendiconto e come ha evidenziato l’agenzia di rating Moody’s che valuta l’affidabilità dei soggetti pubblici e privati sulla scena internazionale".

La salute del bilancio regionale è certificata anche dall’elevata disponibilità di cassa che ha consentito, nell'esercizio 2021, il finanziamento di nuovi investimenti, senza dover ricorrere all'effettiva contrazione di mutui o prestiti.

Molto importante, per il riflesso esterno, è il pieno rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione del debito commerciale residuo. Anche per l'anno 2021, la Regione Puglia ha pienamente rispettato la normativa in materia di tempestività dei pagamenti, riuscendo ad anticipare di 6 giorni le scadenze previste dalla normativa. Come pure i debiti commerciali non pagati alla scadenza sono stati pari all’1,29 per cento, nettamente inferiore al valore soglia del 5%.

La manovra di variazione e assestamento al bilancio 2022 appena approvata in Consiglio regionale, si legge in una nota della Regione, è fortemente orientata al sociale: sono stati stanziati, infatti, 15 milioni di euro per la riduzione delle liste di attesa, 3 milioni di euro per aumentare le famiglie che possono ricevere un contributo per i canoni di locazione, 2 milioni e 600 mila euro per l’assegno di cura ai malati gravissimi, 500 mila euro per sperimentare lavori di pubblica utilità rivolti ai lavoratori in cassa integrazione.

"Vogliamo che in questo periodo così complesso per tante famiglie sia concreto il sostegno a chi si trova più in difficoltà - ha dichiarato il presidente Michele Emiliano - E lo facciamo senza tralasciare gli investimenti per assicurare i servizi ai pugliesi, le politiche a sostegno dell’economia e delle imprese, per la crescita dei nostri giovani, per mantenere alta l’attrattività turistica e sui mercati".