Coltivazioni danneggiate dal maltempo, il Consiglio regionale approva la mozione per lo stato di calamità

La richiesta, rivolta al ministero dell'Agricoltura ed alla Giunta regionale, punta all'apertura di un fondo straordinario per sostenere il settore agricolo del Nord Barese e del Foggiano, fortemente penalizzato dalle piogge e dalla grandine del 23 settembre. Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità la mozione per il riconoscimento dello stato di calamità naturale in seguito ai danni provocati dal maltempo sabato scorso.

I consiglieri pugliesi hanno sottolineato gli effetti devastanti causati all'orticoltura, all'olivicoltura, alla viticoltura e al florovivaismo, impegnando la giunta ad attivarsi per il riconoscimento dello stato di calamità da parte del ministero delle Politiche agricole. Nella mozione, inoltre, è stato chiesto allo stesso ministero e all'assessorato competente, l'attivazione di un fondo straordinario.

"Gli agricoltori che sabato 23 settembre hanno subito danni enormi per le violente piogge, non saranno lasciati soli - sottolinea il consigliere regionale Saverio Tammacco, capogruppo Per la Puglia e primo firmatario della mozione - Avevo espresso la mia vicinanza al settore quando sono andato a visitare lo stato dei raccolti colpiti nei territori di Ruvo, Terlizzi, Giovinazzo, Bitonto e Molfetta e andati completamente distrutti. Ma la vicinanza non risarcisce i sacrifici e il lavoro di un anno intero. Per questo sono soddisfatto che con la mozione da me presentata, condivisa da tutto il Consiglio, e approvata all’unanimità, si è riusciti a dare una risposta concreta ed immediata alle speranze di centinaia di agricoltori che attendono un giusto risarcimento alla perdita dei raccolti. L’augurio è che si possa procedere in fretta quantificando i danni effettivi". "Nella mozione ho chiesto il riconoscimento urgente dello stato di calamità - continua Tammacco - ma anche l’attivazione da parte del Ministero di un fondo straordinario per far fronte alle prime necessità del settore e che si prevedano tutti gli interventi possibili, anche utilizzando i fondi europei a disposizione perché possano essere ripristinate le strutture andate distrutte, le serre, i campi di ortaggi e i vigneti inondati e i prodotti in alcuni casi irrimediabilmente danneggiati. Ringrazio tutto il Consiglio e l’assessore all’agricoltura, Donato Pentassuglia, per la sensibilità e l’attenzione mostrata rispetto al dramma del comparto più trainante per il sistema economico pugliese che rappresenta un quarto del fatturato di tutto il settore manifatturiero regionale".

"La solidarietà, ma anche la concretezza, per questo sono particolarmente soddisfatto per l’approvazione all’unanimità dell’emendamento alla mozione con il quale s’impegna la giunta a riconoscere lo stato di calamità per il terribile nubifragio che ha colpito, in modo particolare, i territori del nord barese, nella giornata di sabato scorso 23 settembre", commenta il consigliere Picaro (Fratelli d'Italia), promotore di un emendamento che prevede che la giunta deliberi la delimitazione delle zone danneggiate e la quantificazione dei danni. "Con l’emendamento nella mozione si sollecita altresì a delimitare subito il perimetro delle zone danneggiate e a quantificare subito i danni, una necessità che nasce dal velocizzare le pratiche che consentono agli agricoltori di accedere in tempi più brevi ai ristori. Infatti, l’individuazione delle zone colpite e dei danni in passato è stata fatta dall’assessorato all’Agricoltura con qualche mese di ritardo, il che ha comportato un rallentamento di tutta la pratica di indennizzo. Accelerare i tempi consentirà anche di dare ristoro e speranza agli agricoltori che sabato scorso hanno davvero subito danni ingenti, soprattutto agli oliveti e vigneti. Due prodotti d’eccellenza il cui raccolto ora è a forte rischio. Ringrazio l’assessore Pentassuglia per aver dato parere favorevole al mio emendamento che per questo motivo è passato all’unanimità".



"I violenti temporali dello scorso 23 settembre, caratterizzati da raffiche di vento, grandine e incessanti piogge hanno purtroppo danneggiato l'intero comparto agricolo e florovivaistico pugliese, mettendo in ginocchio l'economia di città quali Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bitonto, Lecce e tante altre, così da necessitare un urgente quanto importante intervento - sottolinea la consigliera regionale e vicesegretaria del Pd Puglia, Lucia Parchitelli - Per questo motivo, in Consiglio regionale abbiamo approvato una Mozione con cui chiediamo alla Giunta regionale e al Ministero delle politiche agricole, oltre che di dichiarare lo stato di calamità naturale, di intervenire con ogni misura e azione utile a risarcire e sostenere il mondo agricolo e florovivaistico dagli ingenti danni subiti. Abbiamo ritenuto necessario chiedere lo stanziamento di un Fondo straordinario (anche con risorse europee oltre che regionali) per sostenere gli operatori che oggi vedono danneggiato il 70% circa delle loro produzioni".