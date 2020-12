Contratto sanità privata Aiop-Aris, Mesto (Ugl Sanità): “Incontro Regione Puglia e parti datoriali per chiedere di applicare il nuovo accordo. Non si può ancora attendere”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La UGL Sanità Puglia chiede che al più presto venga data attuazione al rinnovato contratto della sanità privata Aiop-Aris. “Abbiamo incontrato – dice il Segretario Giuseppe Mesto - presso la Direzione del Dipartimento Promozione della Salute i rappresentanti della Regione e quelli delle parti datoriali. Abbiamo ribadito l’urgente necessità di applicare un contratto che i lavoratori hanno atteso per 14 lunghissimi anni continuando a prestare con professionalità e grande abnegazione il loro servizio. E’ essenziale che venga trovata al più presto la modalità per l’erogazione del 50% di finanziamento a carico della Regione per il rinnovo del contratto come stabilito all’atto della firma presso il Ministero della Salute. Ottenere quanto concordato, dopo tanta attesa, è un diritto assoluto degli operatori della sanità Aiop-Aris. Durante l’incontro la UGL Sanità ha anche portato sul tavolo anche la situazione sospesa per i centri di riabilitazione strutture ex art 26. La Regione Puglia per questo ha preso l’impegno per un incontro in tempi brevissimi con le OO.SS. per determinare le nuove tariffe”.