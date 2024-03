A Bari il convegno di Conlegno sugli scenari dei prossimi cambiamenti nel settore legno-arredo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’edizione 2024 del convegno di Conlegno si è svolto per la prima volta in Puglia dove le aziende associate hanno discusso di sostenibilità, innovazione e regolamentazione del settore legno-arredo. “Il mercato del legno ed i suoi operatori vivono attualmente, a tutti i livelli, una situazione di grande ed assoluta incertezza”. Bari, 25 marzo 2024. Si è svolto venerdì 22 marzo 2024 presso l’Hotel Parco dei Principi a Bari l’annuale convegno organizzato da Conlegno, consorzio servizi legno - sughero. Il consorzio, che nel 2022 ha celebrato 20 anni di attività, gestisce ad oggi “Scenari dei prossimi cambiamenti tecnico-normativi nel settore legno-arredo”. Questo è stato il tema di questa edizione, che è stata moderata dal Segretario Generale di Conlegno Sebastiano Cerullo insieme a Orlando Fravega, Presidente di Conlegno, con Nicola Semeraro, Presidente di Rilegno, consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno, chi hanno accolto alle aziende pugliese come interlocutrici centrali in questo dibattito sul futuro del legno e sulle normative internazionali che interesseranno il settore. Il Presidente di Conlegno, Orlando Fravega, ha accolto ai presenti con Nicola Semeraro, Presidente di Rilegno (consorzio che con il suo tasso del 63% di imballaggi di legno riciclati in Italia si pone ben al di sopra dell’obiettivo prefissato dalla UE del 30%). Dopo i saluti, gli argomenti trattati sono stati di notevole importanza. In sequenza: - “Pallet ed Imballaggi in legno e contestazioni internazionali: esempi pratici e soluzioni operative” Daniela Frattoloni, Coordinatrice del CT FITOK; Eni Borshi, Vicepresidente IFA & Consigliere Conlegno; - “Regolamento EUDR: nuovi obblighi delle imprese del settore legno e arredo” Angelo Mariano, Responsabile dell’Area Operativa Legnok Coffee Break; - “Requisiti di salute e sicurezza dei mobili imbottiti” Alessio Gnaccarini, COSMOB; - “Il trasporto intermodale ferroviario: accorciare le distanze diminuendo l’inquinamento” Fabio Piliego, GTS S.p.A; - “Il mercato del Legno: evoluzioni in corso” Sebastiano Cerullo, Segretario Generale di Conlegno; Giancarlo Frezza, Frezza Legnami Spa; In estrema sintesi mettiamo in evidenza il tema sulla deforestazione, con la relazione “Regolamento EUDR: nuovi obblighi delle imprese del settore legno e arredo” che oltre al settore legno arredo e carta, coinvolgerà anche settori come “bovini (pelle comprese), cacao, caffè, soia, olio di palma e gomma” ed entrerà in vigore per le grandi imprese (sopra i 50 milioni di fatturato) da gennaio 2025 e per tutte le altre imprese da giugno 2025. Si parla di più di 400 mila imprese coinvolte che dovranno fare una dichiarazione doganale specifica in entrata per sbloccare i prodotti e se esportano extra UE anche in uscita. Inoltre, è introdotta la geolocalizzazione delle materie prime utilizzate in origine: una vera e propria rivoluzione dove Conlegno sta cercando di trovare le risposte per aiutare le imprese in questa nuova sfida. PALLET ED IMBALLAGGI DI LEGNO. NORMATIVA INTERNAZIONALE PER LE MISURE FITOSANITARIE ISPM N. 15. VOLUME 1: INQUADRAMENTO GENERALE La Coordinatrice del Comitato Tecnico FITOK, Daniela Frattoloni, ha presentato in anteprima il nuovo libro di Conlegno, “PALLET ED IMBALLAGGI DI LEGNO. NORMATIVA INTERNAZIONALE PER LE MISURE FITOSANITARIE ISPM N. 15. VOLUME 1: INQUADRAMENTO GENERALE”. Questo libro, voluto fortemente dal Comitato Tecnico FITOK, ha il patrocinio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e rappresenta un lavoro unico al mondo redatto dall’Area Tecnica Fitok, dal Dr Bruno Caio Faraglia del Masaf, dal Dr Corrado Cremonini dell’Università di Torino e da Sebastiano Cerullo, Segretario Generale di Conlegno. Un lavoro unico al mondo. Una conoscenza messa a disposizione dei Consorziati di Conlegno che tutti i giorni operano a fornire i supporti per l’esportazione dei prodotti made in Italy su pallet ed imballaggi di legno in tutto il mondo. Un doveroso ringraziamento va al Consorzio Rilegno che con il proprio supporto economico ne ha permesso la pubblicazione. Il volume arriva dopo 12 anni dal primo libro sul tema IPPC/FAO ed è già in corso di redazione il volume 2 che riguarderà gli aspetti più pratici ed operativi con tantissimi esempi pratici raccolti in questi 20 anni di attività. Inoltre in questo momento di mercato del legno instabile, di notevole interesse è stato l’interpretazione dell'andamento del mercato del legno fatto dal Segretario Generale di Conlegno Sebastiano Cerullo e da Giancarlo Frezza della Frezza legnami: Visto i numerosi produttori di pallet ed imballaggi di legno presenti i relatori hanno evidenziato la pubblicazione dell’ultimo indice dei prezzi HPE di febbraio 2024: nel mese di febbraio il prezzo del legno massiccio per pallet e imballaggi ha continuato ad aumentare. Da circa quattro mesi il prezzo del legno massiccio per pallet è in aumento. Come all'inizio dell'anno, anche a febbraio si è registrato un aumento di 5 punti percentuali rispetto al mese precedente. Con un valore del 341,5%, l’indice dei prezzi ha addirittura superato per la prima volta dopo un anno il valore massimo del 2023 (340,7% a febbraio). Anche il legno massiccio per imballaggi ha registrato uno sviluppo positivo, sebbene non nella stessa misura, come mostrano i sondaggi dell'associazione tedesca degli imballaggi in legno, dei pallet e degli imballaggi per l'esportazione (HPE). Rispetto a gennaio, a febbraio l'indice dei prezzi è aumentato di 2,5 punti percentuali. Viene fatta una riflessione più generale: “il mercato del legno ed i suoi operatori vivono attualmente, a tutti i livelli, una situazione di grande ed assoluta incertezza”. Incertezza derivante, non solo dall’attuale instabilità geopolitica e logistica (leggi Canale di Suez), principalmente dalla volatilità delle quotazioni che sono diventate umorali, come spesso avviene con le azioni in borsa. Storicamente il mercato del legno risentiva delle fasi stagionali e degli avvenimenti straordinari interni al sistema economico, adesso la mediocrità imperante sembra aver contaminato anche il “mondo del legno” ed assistiamo sempre più spesso a comportamenti da parte di “Grandi Gruppi” che dimostrano scarsa visione di lungo termine e poca considerazione per gli effetti depressivi che alcune delle loro decisioni causano. Stiamo dimenticando tutti che il legno è il materiale di base “per costruire il futuro”, il più adatto al risparmio energetico ed alla bio-edilizia. Dovremmo imporci quindi di averne maggiore rispetto e considerazione.” Come ha concluso: L’innovazione, infatti, non può prescindere dalla responsabilità delle aziende di adeguarsi alle regolamentazioni.