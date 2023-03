Coordinamento donne Cisl Fp Bari: "Una donna non dovrebbe aver bisogno di una giornata per rivendicare i suoi diritti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nota da Pastorelli Maria Rosaria del Coordinamento donne CISL FP BARI-BAT L’8 marzo ricorre la Giornata Internazionale dei diritti della donna, ma una donna non dovrebbe aver bisogno di una giornata per rivendicare i suoi diritti. Nonostante da più di un secolo la ricorrenza porti alla ribalta tematiche molto cogenti, i nodi irrisolti sono ancora tanti. Una società civile ed emancipata non può non consentire uguali diritti e pari opportunità tra uomo e donna. Eppure, soprattutto in ambito lavorativo, le donne incontrano molti ostacoli. Molte professioniste sono costrette a scegliere tra maternità e sviluppo di carriera e in troppe professioni c’è disparità di trattamento economico tra uomo e donna. La partita si gioca soprattutto sul tema del welfare aziendale dato che servirebbero risorse e modelli organizzativi che facilitino la vita delle donne per conciliare il lavoro con le esigenze familiari. È emblematico che ormai in quasi tutti i Paesi, persino nei Paesi sottosviluppati, non manchino le rivendicazioni delle donne. La lotta per i diritti delle donne è divenuta universale. Nonostante le tante iniziative della politica, permangono tuttora forti limitazioni che dimostrano che la piena uguaglianza risulta ancora molto lontana. Malala Yousafzai, giovane pakistana, è di recente diventata simbolo della donna che si oppone a una società maschilista che oltraggia la sua emancipazione. Il Coordinamento Donne della CISL FP Bari BAT ritiene che le pari opportunità debbano diventare una consuetudine e l’unico condizionamento delle carriere dovrebbe pervenire dalla meritocrazia, al di là dei generi. Oltre gli aspetti contrattuali, le sfide che ci attendono sono tante. È per questo che il Coordinamento Donne dà ascolto e sostegno a tutte le iscritte e le simpatizzanti. Ogni donna ha la sua storia da raccontare e i suoi problemi da risolvere. È un cammino da fare insieme, con il cuore e la testa.