L'associazione Distretto Urbano del Commercio di Corato presenta il suo primo intervento sulla città

Il Distretto Urbano del Commercio di Corato è un organismo autonomo di gestione, costituito, ai sensi della normativa regionale, dai Soci fondatori Comune di Corato, Confcommercio Bari-BAT e Confesercenti Puglia al fine perseguire politiche organiche di riqualificazione del commercio di prossimità. Il primo obiettivo che si è prefissato di conseguire l’Associazione Distretto Urbano del Commercio di Corato è l’innesco del processo di valorizzazione commerciale e socio-economico del borgo antico. Il progetto distrettuale prevede anche un’analisi del borgo antico, curata da un team di professioniste coordinate prof.ssa Francesca Calace del Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design del Politecnico di Bari, comprendente una mappatura degli immobili commerciali in stato di abbandono o di sottoutilizzo del borgo antico; la realizzazione di una serie di eventi che facciano comprendere le potenzialità in termini di sviluppo economico locale associate all’insediamento di attività economiche, culturali e di servizi localizzate nel borgo antico; la realizzazione di una piattaforma di servizi comuni che comprenderà una galleria commerciale digitale dove ogni attività commerciale che avrà aderito alla piattaforma stessa potrà disporre di una propria vetrina virtuale aggiornabile in proprio ed una mappa dell’area di intervento dove saranno indicati gli immobili commerciali in stato di abbandono o di sottoutilizzo. Saluti iniziali del sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, Concetta Bucci, Assessore allo Sviluppo Economico e alle attività produttive del Comune di Corato, Vito D’Ingeo, Vice Presidente Duc di Corato, Raffaella Altamura, Segretario Tesoriere del DUC di Corato. Interventi previsti: Domenico Grosso, Manager del Distretto, Francesca Calace, docente del Politecnico di Bari e Antonella Varesano, Assessora alla Qualità urbana e Urbanistica del Comune di Corato, Luigi Menduni Social Media Manager del Distretto, Alessandro Magistro, Media Agency incaricata di raccontare il progetto di valorizzazione commerciale del borgo antico, Antonella Leone, Digital Strategist di BeDigit, Pippo Sciscioli, Dirigente del Settore Affari Generali, S.U.A.P., del Comune di Corato.