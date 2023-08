'Theater school' per bambini, ragazzi e adulti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Da settembre 2023 fino a giugno 2024 riprende per il quarto anno per l’a.a. 2023-2224 la “THEATER SCHOOL: teatro,musical, canto, danza scenica” per bambini, ragazzi e adulti. Il teatro è un toccasana per tutti, grandi e piccini. E se assistere a uno spettacolo regala attimi di magia, facendoci dimenticare tutto quello che è al di fuori del palco, essere protagonisti in prima persona davanti al sipario può essere davvero un’esperienza unica e indimenticabile. Saper recitare è sicuramente un talento innato e riservato a pochi, ma anche chi non potrà mai ambire a un premio Oscar può comunque cimentarsi in questa meravigliosa arte. I benefici che si possono trovare nella recitazione, nel teatro sono davvero tanti, tra cui: stimola la fantasia e la comprensione dell’altro, accresce l’autostima, insegna a gestire l’ansia e le emozioni, arricchisce il linguaggio e il bagaglio culturale, aiuta a socializzare, sviluppa la comunicazione, migliorare la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, migliorare la conoscenza del nostro corpo e della nostra voce, migliora la creatività, la concentrazione e la memoria. Per lo sviluppo della persona umana il teatro fornisce strumenti magicamente efficaci. A qualsiasi età si decida di tuffarsi in una esperienza teatrale si rivelerà certamente un percorso ricco di scoperte e trasformazioni. Non si esce mai da un laboratorio teatrale ben fatto uguali a come ci si è entrati: si dice infatti che crescere come attore significa crescere come essere umano, e viceversa. La “Theater school” per Bambini – Ragazzi – Adulti è organizzato dall’a.p.s. “Tuttinscena Cultura e Spettacolo” di Mola di Bari, con la direzione artistica del regista Vito Rago e con il prezioso supporto dell’associazione “Manuel Frattini”, F.I.T.A. e A.I.C.S. se. Di Bari. Il corso sarà tenuto da formatori ed esperti professionisti del settore come Leonardo Vita ( maetro di chitarra e dottore in discipline della musica e del teatro), Serena Palmisano (Maestro di Canto), Giusy Castellaneta ( Coerografa), Michele Raspatelli ( dottore in scienze motorie), Roberto Casulli (Direttore d’orchestra e pianista), Donato Didonna (Costumista e laureato in scenografia teatrale), Raffaele Fracchiolla (dottore in arte e scienze dello spettacolo), Maurizio de Vivo ( attore), Isabella Gigante ( attrice esperta in comunicazione teatrale), Anna Volpicella ( attrice e docente di dizione) e Carmela Surace ( operatrice culturale). Inoltre il corso prevede anche l’allestimento di uno spettacolo teatrale per ogni gruppo e stage e workshop con registi, scrittori, coreografi e attori del mondo dello spettacolo. Ai corsisti verrà consegnato tutto il materiale didattico e al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza. I corsi si terranno presso la sede operativa dell’ associazione Piazza degli Eroi 5 – Mola di Bari, con un incontro settimanale : - Gruppo Bambini il Lunedi ore 18.30-20.00 - Gruppo Ragazzi il Martedi ore 18.30-20.00 - Gruppo Adulti il Giovedi ore 19.00 – 20.30 INFO –e ISCRIZIONI: email: tuttinscenateatro@libero.it Tel. 348.8734671 www.tuttinscena.com