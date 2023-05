Costa Deliziosa inaugura la stagione della compagnia a Bari: trenta scali in programma fino a dicembre

La 'Deliziosa' torna a Bari e inaugura la stagione estiva di Costa Crociere nel capoluogo pugliese. Fino a dicembre, la nave effettuerà nel capoluogo pugliese trenta scali, con tre diversi itinerari nel Mediterraneo orientale.

Da oggi al 29 settembre, Costa Deliziosa sarà a Bari tutti i venerdì per crociere di una settimana alla scoperta della Grecia, esplorando isole e destinazioni pittoresche, dal patrimonio archeologico inestimabile e dai paesaggi indimenticabili. L’itinerario comprende Marghera/Venezia, Katakolo/Olimpia, Mykonos, Santorini.

Dopo una breve interruzione, dal 20 ottobre fino al 24 novembre la nave riprenderà a fare scalo a Bari, sempre il venerdì, nel corso di un itinerario di una settimana nel Mar Adriatico, che visiterà Trieste, Spalato, Cattaro, Katakolo/Olimpia, Corfù e Dubrovnik/Ragusa. Un viaggio unico, che permetterà di scoprire Croazia, Grecia e Montenegro in una sola vacanza, nelle acque tranquille dell'Adriatico, tra centri storici in cui si percepisce ancora l'aura della Repubblica di Venezia, baie nascoste, parchi e spiagge raccolte, e un vero e proprio fiordo nel Mediterraneo.

A dicembre Costa Deliziosa visiterà Bari l’8 e il 22 dicembre, nell’ambito di un nuovo itinerario di due settimane dedicato a Istanbul, dove è prevista una sosta di ben tre giorni per godersi al meglio questa fantastica città, sospesa tra Oriente e Occidente. L’itinerario comprende Trieste, Splalato, Corfù, Katakolo/Olimpia, Heraklion/Creta, Istanbul, Smirne, Atene, Dubrovnik/Ragusa. L’itinerario può essere anche suddiviso in due differenti crociere di una settimana, con partenze da Bari o da Istanbul.

Le escursioni a Bari vecchia e tra i trulli

Le crociere di Costa porteranno gli ospiti alla scoperta di Bari e del suo territorio "con una proposta rinnovata di esperienze a terra - spiega una nota della compagnia - pensata per vivere in maniera più autentica le destinazioni, fuori dai percorsi turistici classici, per approfondire aspetti inediti e particolari di ogni luogo e per scoprire il meglio delle destinazioni visitate e le attrazioni imperdibili, il tutto con guide esperte selezionate e certificate, per garantire un’esperienza unica. Le escursioni a Bari permetteranno di esplorare i vicoli di Bari Vecchia, assaporando le delizie locali, come il panzerotto, il pasticciotto o la puccia ripiena. Da non perdere i favolosi borghi poco lontani da Bari, come Locorotondo. Da segnalare tra le escursioni pensate appositamente per gli ospiti di Costa, una lezione di cucina con degustazione in una masseria di Alberobello tra trulli del diciottesimo secolo".

Con gli arredi e le decorazioni in vetro di Murano, i ponti all'aperto dai nomi floreali, le cabine eleganti e luminose e le degustazioni di vini pregiati a fine serata nel ricchissimo wine bar, "Costa Deliziosa è un inno al comfort, al relax, al divertimento e all'attenzione alle piccole cose". L’eccellenza gastronomica a bordo è rappresentata dal nuovo ristorante Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef di fama mondiale, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, per esplorare le destinazioni anche attraverso il cibo. A bordo ci sono oltre 660 cabine con balcone fino a 18 mq per godersi il panorama in tutta intimità, 7 tra piscine e vasche idromassaggio, 12 bar & lounge, un teatro dove in ogni crociera vengono proposti spettacoli dal vivo, area spa, e mini club gratuiti per i più piccoli.