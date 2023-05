Bollette alle stelle e 'cartelle pazze', a Bari la protesta degli agricoltori: "Costi dell'acqua troppo elevati"

La protesta degli agricoltori pugliesi contro le ‘cartelle pazze’ e i costi dell’acqua che schizzano fino a 1,45 euro al metro cubo con gravi disparità sul territorio. Il sit-in organizzato da Coldiretti Puglia è andato in scena questa mattina a Bari, davanti la sede dell'assessorato regionale all'Agricoltura.

I manifestanti, circa un centinaio, hanno mostrato cartelli con slogan 'No acqua no agricoltura', 'Puglia assetata', 'Senza acqua l’agricoltura muore', 'Sos siccità', 'Stop commissariamento infinito', ‘Ripartire da incompiute', 'Stop cartelle pazze'.

Al centro della dibattito "il ventennale commissariamento che impone una stretta per la gestione dell’acqua e della bonifica in Puglia, con uno sforzo straordinario in termini di progettualità e investimenti per modernizzazione il settore, nonché per la maggior sicurezza dei territori rispetto ai sempre più frequenti fenomeni climatici calamitosi."

Gli agricoltori hanno chiesto alle Istituzioni di "definire costi irrigui equi e lo stop alle 'cartelle pazze' recapitate per il pagamento degli oneri, senza che ci sia un effettivo servizio reso alle campagne".