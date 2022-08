Costi energia, la ricetta del professor Armigero del Politecnico di Bari: "Tetto al prezzo del gas"

"La priorità del governo uscente e del prossimo è rappresentata dal tetto al prezzo del gas: il costo dell’energia sta erodendo le redditività delle nostre imprese. Il governo deve e dovrà intervenire". Sono queste le parole di Ciro Armigero, docente in gestione e sostenibilità delle imprese presso il Politecnico di Bari.

La visione del futuro imprenditoriale, nelle parole del professore raccolte dall'Adnkronos/Labitalia, si concentra sull'emergenza climatica: "Occorre riconsiderare l'intangibile delle nostre imprese, valorizzando e premiando chi si impegna in politiche sociali ed ambientali di risultato di medio e lungo termine. Il sistema bancario è già a lavoro per questo. Ma non basta. Una sfida che il prossimo Governo dovrà cogliere sarà quella di accelerare questa transizione".

"Il nostro Paese - osserva Ciro Armigero - è affetto, da diverso tempo, da una particolare sindrome che ha generato un'accentuata asimmetria tra domanda ed offerta di lavoro. Sindrome, causata dalla incapacità di interconnettere le informazioni, le risorse, le opportunità. Auspico una seria interconnessione tra il mondo degli inoccupati ed il pianeta degli istituti tecnici superiori: si tratta di un ventaglio formativo assolutamente gratuito che in 2 anni circa è in grado di formare risorse umane specializzate in qualcosa".

L'esperto in gestione d'impresa concentra la sua attenzione sulla riforma del sistema assistenziale: "Connettere il mondo dei percettori dei redditi di cittadinanza agli istituti tecnici superiori significherebbe colmare il vuoto occupazionale che assilla le imprese dal Nord al Sud dell’Italia, ma soprattutto si concederebbero delle vere opportunità di lavoro a chi ne è realmente alla ricerca".

Per intercettare la crescita economica promessa dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, bisogna migliorare le professionalità inserite nel mondo del lavoro: "Nei primi cento giorni del nuovo Governo occorre investire in formazione. Gli enti territoriali si troveranno a gestire una quantità di risorse finanziarie senza precedenti. Se da un lato il Pnrr ammutolisce i lamenti provenienti dagli amministratori locali circa la carenza di risorse, dall’altro apre un tema del tutto inedito relativo alle competenze e professionalità utili ad intercettare e ben spendere queste risorse".