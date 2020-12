"In crisi per il Covid, ma restiamo inascoltati", gli ambulanti scendono in piazza: sit-in di protesta davanti alla Regione

Manifesteranno questo pomeriggio, davanti alla sede della Regione sul lungomare, i venditori ambulanti pugliesi. Un sit-in di protesta per dare voce alle istanze della categoria, che denuncia l'assenza di qualsiasi aiuto statale o regionale, nonostante i pesanti contraccolpi della pandemia da Covid-19 sulle attività.

Parallelamente all'assenza di ristori e aiuti, gli operatori denunciano come invece la categoria sia stata 'ricordata' invece dal governo "solo per i vari adempimenti fiscali e per vari adeguamenti, tipo,l'acquisto del registratore telematico e la lotteria degli scontrini".

(foto di repertorio)