L'impatto della crisi Covid sull'economia pugliese: nel 2020 persi 18mila posti di lavoro, bruciato il 10% del pil

Oltre 18mila posti di lavoro persi nel solo 2020, 220mila i lavoratori in cassa integrazione e pil in calo del 10%, pari a circa 7 miliardi. Sono i numeri dell'impatto della crisi Covid sull'econocmia pugliese, secondo il report elaborato e presentato questa mattina dalla Cgil regionale.

Nella nostra regione, sono 125.661 cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza (35 mila in più del 2019), pari a circa 18mila famiglie. Tra i nuclei familiari, sono quasi un quarto quelli in condizioni di povertà relativa.

Per quanto riguarda la cassa integrazione, tra gennaio e settembre dello scorso anno, sono state 100mila le ore autorizzate, tra interventi ordinari, straordinari e in deroga. In testa il settore industriale (con 47mila ore), seguito da commercio (30mila), costruzioni (15mila), mentre quasi 5mila sono state le ore per i settori abbigliamento, trasporti e telecomunicazioni.

Tra i settori in cui il calo occupazionale è stato più forte, nel secondo trimestre 2020, figurano commercio, alberghi e ristoranti, con -15,4% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La crisi che ha attraversato tutti i settori dell'economia si è tradotta in un super lavoro per la task force regionale per l'occupazione: da luglio a dicembre, sono stati gestiti 54 fascicoli di crisi aziendali, con 8 mila lavoratori a rischio, il 40% dei quali nell'industria. Complessivamente, le vertenze riguardano circa 19 mila lavoratori.