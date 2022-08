Bollette alle stelle, vivai pugliesi sempre più in difficoltà. Per Coldiretti "impatto devastante"

Le bollette dell'energia stanno mettendo in difficoltà il settore florovivaistico della Puglia e stoppare l'attività produttiva potrebbe provocare un vero e proprio disastro a livello economico per le aziende pugliesi. Lo afferma Coldiretti in una nota, spiegando la complicata situazione del settore. Le imprese florovivaistiche "non possono interrompere - si legge in una nota - le attività pena la morte delle piante o la mancata fioritura per prodotti agricoli altamente deperibili. Le rose hanno bisogno di una temperatura fissa di almeno 15 gradi per fiorire e lo stesso vale per le gerbere, mentre per le orchidee servono almeno 20-22 gradi per fiorire e 14 ore di illuminazione ed in assenza di riscaldamento muoiono".

Per Coldiretti "l'impatto dei rincari sul settore florovivaistico è devastante con gli imprenditori che oltre agli aumenti stanno subendo fluttuazioni continue delle quotazioni con il rischio crack per i vivai e conseguenze sull'occupazione".

Il rischio è quello di "favorire le importazioni aumentate già del 20% nel 2021", fa sapere Coldiretti specificando che è il caso delle "rose dal Kenya o dei fiori dalla Colombia, Paesi in cui c'è lo sfruttamento della manodopera". Per Coldiretti non c'è tempo da perdere e l'associazione chiede "al Governo di intervenire subito sui rincari dell'energia che mettono a rischio imprese e famiglie in settori vitali per il Paese, con i rincari d'autunno che manderanno in default interi comparti produttivi dell'agricoltura e dell'agroalimentare Made in Italy".