Arriva la Costa Deliziosa, al via la stagione crocieristica della compagnia a Bari: tornano le escursioni libere in città

Le Crociere Costa ripartono da Bari. Con l'arrivo della Costa Deliziosa, questa mattina, si è ufficialmente aperta la stagione crocieristica 2022 della compagnia nel capoluogo pugliese.



Nel corso del 2022 Costa Deliziosa e Costa Pacifica visiteranno Bari ogni settimana, per un totale di 57 scali, mentre a Brindisi arriverà Costa Luminosa

Costa Deliziosa è arrivata in porto stamattina, alle 7 circa, nell’ambito di una crociera breve nel Mediterraneo di cinque giorni, partita da Savona e con destinazione finale Trieste.

Il debutto di Costa Deliziosa segna una grande novità rispetto allo scorso anno, ovvero la possibilità per gli ospiti in arrivo a Bari di tornare a visitare la città in libertà, sia con le escursioni organizzate dalla compagnia, senza più la necessità della “bolla” che preservava da contatti con l’esterno, sia in autonomia, scendendo dalla nave per conto proprio. La nuova normativa, entrata in vigore dal 1° aprile, si applica a tutte le destinazioni, fermo restando il rispetto di eventuali requisiti richiesti dalle autorità locali.

In totale, gli scali Costa a Bari nel 2022 saranno 57, con un incremento del 15% rispetto al 2021. Dopo lo scalo di oggi, Costa Deliziosa sarà a Bari tutti i venerdì, dal 22 aprile sino a fine anno, per crociere di una settimana, che in estate visiteranno le splendide isole greche di Mykonos, con una sosta lunga di due giorni, Santorini e Cefalonia, oltre a Venezia, mentre in primavera ed autunno arriveranno a Spalato (Croazia), Kotor (Montenegro), Katakolon (Grecia), Atene (Grecia), Venezia o Trieste. Dal 3 giugno al 24 settembre, Costa Deliziosa sarà affiancata da Costa Pacifica, per un itinerario che avrà proprio a Bari il suo porto di partenza principale, tutti i sabati, con soste a Catania, Malta, Mykonos e Santorini.

Oltre a Bari, Costa Crociere sarà presente in Puglia con la novità dello scalo di Brindisi, dove opererà Costa Luminosa, dal 4 giugno al 4 novembre.



Tra i tour disponibili per i turisti in arrivo a Bari, una visita nel ventre delle grotte di Castellana con uno speleologo; due tour dedicati alla scoperta della città vecchia; uno dedicato ai segreti della cucina pugliese; relax al Lido Sabbiadoro; Ostuni, Alberobello con i suoi trulli, Locorotondo e i sassi di Matera.