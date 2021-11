Crolla il prezzo dell'olio pugliese, l'allarme di Confagricoltura Bari-Bat: "Evitare distruzione del settore"

Prezzi stracciati per l'olio pugliese e settore sempre più in difficoltà. E' l'allarme lanciato dalla Confagricoltura Bari-Bat che parla di rischio occupazionale, con 30mila posti di lavoro già persi negli ultimi anni: “Bisogna evitare la definitiva distruzione dell'olivicoltura pugliese - spiega il presidente dell'associazione, Michele Lacenere -. Riteniamo indispensabile un intervento dell'amministrazione regionale per permettere alle strutture di trasformazione di poter sopportare il costo finanziario di uno stoccaggio più lungo, che consenta di evitare fenomeni speculativi di cui conosciamo bene la gestione”.

"La campagna di raccolta olivicola - sottolinea Confagricoltura Bari - si è aperta con una crisi di mercato, che coinvolge sia l'olio che le olive, che non trova ragionevole riscontro nella realtà produttiva olearia italiana. La stagione produttiva non è stata delle più felici: in primavera un calo termico importante ha compromesso, sia pur parzialmente, in alcune zone l'allegagione dei frutticini e una siccità con pochi precedenti ha costretto gli olivicoltori, o almeno chi poteva disporre di risorse irrigue, ad un pesante ricorso all'irrigazione con dispendio di risorse energetiche e, soprattutto, finanziarie". "

"Il tracollo del prezzo dell'olio - aggiunge Lacenere - è stato velocissimo, seguito a ruota dal crollo del prezzo delle olive, tanto da raggiungere quotazioni di 3,00/3,50 euro a pochi giorni dall'apertura dei frantoi, con olive quotate dai 35 ai 45 euro".