Farina di grillo, i cuochi pugliesi bocciano la novità in cucina: "Meno digeribile rispetto ai prodotti tradizionali, pane e pizza diventano più pesanti"

"Siamo contrari all'utilizzo della farina di grillo nella ristorazione, ma siamo anche consapevoli che questo processo difficilmente sarà fermato". Il presidente dell'Unione Cuochi Regione Puglia, Salvatore Turturo, esprime chiaramente a BariToday la linea dell'associazione che riunisce cuochi Professionisti, chef patron, Ristoratori, docenti e allievi degli Istituti Alberghieri.

La battaglia politica contro il nuovo tipo di farina, il cui utilizzo ai fini alimentari è stato approvato anche in Italia, è dettato dall'esperienza 'sul campo' e dai test effettuati. "La farina di grillo non fa male - spiega Turturo - ma è super proteica. Questa proprietà la rende profondamente diversa dalle farine vegetali, soprattutto durante il processo digestivo. È questa la grande differenza, il grande cambio di prospettiva a cui dovranno andare incontro anche i consumatori, qualora intendano utilizzarla in cucina. Noi abbiamo effettuato delle sperimentazioni, i cuochi dell'associazione hanno preparato pane e pizza con l'impasto di farina di grillo. I risultati non ci hanno soddisfatto: innanzitutto il sapore degli alimenti era ben diverso dalla tradizionale fragranza a cui siamo abituati. Un prodotto classico, privo del suo aroma tradizionale, perde il suo stesso fascino e delude le aspettative del consumatore. Un secondo aspetto lo abbiamo notato dopo aver assaggiato il pane e la pizza con farina di grillo: la composizione altamente proteica genera presto una sensazione di sazietà. Gli alimenti risultano così più difficili da digerire, creando anche una sensazione di gonfiore epigastrico che mal si concilia con i piaceri della buona tavola".

Le valutazioni sull'opportunità dell'utilizzo della farina di grillo nei ristoranti pugliesi prendono in considerazione anche gli aspetti legati alla tradizione culinaria: "L'Unione Cuochi della Regione Puglia - ribadisce il presidente Turturo - è fermamente contraria alla realizzazione di prodotti alimentari con la farina di grillo anche perché preferiamo tutelare e valorizzare l'uso dei prodotti locali. E siamo contrari anche all'utilizzo della cosiddetta 'carne sintetica', o degli altri prodotti alternativi che in questo periodo storico sembrano andare tanto di moda. La cucina pugliese è un fiore all'occhiello dell'economia regionale, deve essere tutelata anche la filosofia che regge l'attività enogastronomica locale. La ristorazione deve essere basata sui prodotti del territorio, ovviamente con l'utilizzo di tecniche innovative".

I trend dei mercati internazionali, però, sono difficili da arrestare. Il presidente Turturro accetta la realtà: "La diffusione della farina di grillo sicuramente non si fermerà, ne siamo consapevoli. Però ritengo che in Puglia ci sarà una transizione lenta che non impatterà sulla maggioranza dei consumatori. Negli ultimi anni il mercato della ristorazione è profondamente mutato perché si è arricchito di nuove peculiarità. Le cucine vegane e vegetariane, ad esempio, sono ormai divenute patrimonio condiviso per tutti i pugliesi. Non credo, però, che ciò possa accadere anche con i prodotti alternativi come la farina di grillo o la carne sintetica. Penso, invece, che ci sarà una parte di consumatori (minoritaria) interessata agli alimenti realizzati con questi ingredienti. Al momento la maggior parte dei cuochi non è preparata per usare farine a composizione proteica molto alta, una soluzione potrebbe essere trovata attraverso un 'compromesso culinario'. Bisognerebbe 'tagliare' la farina di grillo con farina vegetale, il composto potrebbe risultare più digeribile, ma bisognerà sperimentare molto".

"Ritengo che gli sviluppi futuri nell'utilizzo della farina di grillo riguarderanno più il settore alimentare industriale che la ristorazione - profetizza il presidente dell'Unione Cuochi Regione Puglia - le produzioni su vasta scala sicuramente faranno uso dei prodotti alternativi. L'aspetto degli effetti sulla digestione, però, sarà decisivo per l'ampia diffusione dei prodotti realizzati con farina di grillo. Andrà verificata attentamente la reazione del corpo umano dopo l'utilizzo di questi prodotti che, ribadisco ancora una volta, rischiano di saziare subito e di offrire un fastidioso senso di gonfiore allo stomaco. Sono prodotti chiaramente più difficili da digerire. In Puglia, con l'alta qualità di prodotti locali su cui possiamo contare, non c'è necessità di utilizzare composti con farina di grillo. Di certo non potremo ignorare la curiosità di una parte di consumatori che vorrà comunque seguire la tendenza del momento. Nella ristorazione locale questi nuovi prodotti troveranno spazio, ma il processo sarà lento e credo che passeranno un po' anni prima che gli alimenti con farina di grillo occupino una parte significativa dell'offerta enogastronomica pugliese. Nel frattempo noi continueremo a realizzare i nostri piatti con ciò che ci offre il territorio pugliese, valorizzando la grande varietà prodotti locali e la cucina regionale".