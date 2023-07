Da Roma a Londra, da New York a Sydney. Gli occhi del mondo guardano Bari e la Terra di Bari passando da bariexperience.com

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Mentre Bari e la Puglia continuano a battere record di arrivi, dall’altra parte c’è una realtà online che fa da “sentinella” per tenere alta l’attenzione sul nostro territorio ed attrarre l’interesse di turisti italiani e stranieri. Bariexperience.com, il progetto di destination marketing nato per iniziativa del giovane barese Ivan Giuliani, continua a macinare numeri da capogiro che confermano non solo il forte interesse per Bari e dintorni, ma anche come questa tendenza arrivi persino oltre oceano. Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, sono solamente alcune delle zone del mondo che dall’inizio del 2023 osservano con grande interesse il territorio barese, alla ricerca dei posti più belli da vedere in loco e nelle zone limitrofe. Oltre 233mila, infatti, sono state le pagine visualizzate sul sito, così come circa 3 milioni sono stati i criteri di ricerca digitati su Google e sui quali è comparso Bariexperience.com. Un risultato virtuoso destinato a crescere nel tempo, nonchè ad attrarre sempre più interesse verso il territorio grazie ad un progetto di marketing lowcost. Tuttavia BariExperience continua a pensare in grande e diventa un “brand”; grazie alla collaborazione dell’Infopoint turistico di Bari, e del main sponsor Art & Communication, questi giorni centinaia di turisti ritrovano BariExperience anche su alcuni gadget presenti al punto di informazione di Piazza del Ferrarese. Un modo per consentire a turisti e viaggiatori ,di tutte le nazionalità, di portare sempre con sè il ricordo della propria esperienza a Bari.