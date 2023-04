Dalla crescita dell'export alla battaglia contro il cibo sintetico: al Villaggio Coldiretti di Bari le sfide dell'agricoltura tra presente e futuro

Lo stato di salute dell'agricoltura in Italia e in Puglia al centro degli appuntamenti del Villaggio Coldiretti a Bari. Settore trainante dell'economia nazionale insieme alla pesca, il comparto agricolo è in buone condizioni, ma è necessario spingere molto di più sull'esportazione. Come spiega il presidente nazionale Coldiretti, Ettore Prandini, ai microfoni di BariToday: "L'agricoltura italiana è molto diversificata, lungo lo stivale, dalle filiere produttive. Mai come in questo momento dobbiamo investire per le capacità competitive delle nostre imprese. Puntiamo, nell'arco di sei anni a superare i 120 miliardi di euro in esportazione. Ad oggi il tasso di export di attesta intorno ai 60 miliardi".

Altro tema centrale di questa edizione della manifestazione, la vera e propria 'crociata' contro il cibo sintetico portata avanti da Coldiretti. Secondo il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, "il cibo sintetico viene presentato come cibo sostenibile, ma non si racconta come si consumi più energia rispetto agli allevamenti tradizionali che tanto sono accusati dai sostenitori del sintetico e, soprattutto, non si tiene in considerazione che ucciderebbe tutto il comparto agricolo".