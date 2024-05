Dalla ristorazione all'abbigliamento, a Bari 30 nuovi progetti ammessi al bando per il sostegno alle attività cittadine

Ci sono bar e bistrot, negozi di abbigliamento e arredamento, ma anche attività come agenzie di viaggi e imprese specializzate nella fornitura di servizi. Sono in tutto trenta le attività economiche cittadine i cui progetti, presentati per la seconda edizione del bando comunale 'Un negozio non è solo un negozio' tra il 30 gennaio e l'11 marzo, hanno superato positivamente la seconda sessione di valutazione.

Le proposte complessivamente pervenute sono 72. Di queste, 10 sono risultate inammissibili alla valutazione di merito per vizi formali nella candidatura o assenza dei requisiti di partecipazione; delle restanti 62 sottoposte alla valutazione di merito, 30 sono state valutate ammissibili al finanziamento. Pertanto, nelle prossime settimane, i titolari delle suddette attività saranno convocati dai competenti uffici comunali per l’attività di co-progettazione propedeutica alla stipula della convenzione con il Comune di Bari.

Il Comune ricorda che che la misura Un negozio non è solo un negozio sostiene i progetti di sviluppo promossi da attività commerciali della città di Bari con un finanziamento a fondo perduto massimo di 50.000 euro per investimenti (ristrutturazioni, nuovi arredi e attrezzature, ecc.) e supporto alla gestione (assunzione di personale, consulenze specialistiche, ecc.). In cambio, le attività commerciali beneficiarie del finanziamento si impegnano a realizzare eventi, servizi, attività gratuite per i loro clienti e la comunità locale, in collaborazione con associazioni, scuole e comitati civici.

La prima edizione dell’avviso pubblico Un negozio non è solo un negozio, con una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, ha avuto una forte ricaduta sul territorio, finanziando 91 negozi della città che hanno promosso e realizzato centinaia di manifestazioni, laboratori e iniziative gratuite rivolte alla cittadinanza.

La seconda edizione dell’avviso pubblico, invece, è ancora in corso: nella prima sessione di valutazione sono stati valutati positivamente, e quindi ammessi, 43 progetti proposti da altrettante attività commerciali.