Report Bankitalia, rallenta il passo dell'economia pugliese: nel 2023 crescita contenuta dell'1,2%

La crescita dell'economia pugliese subisce un rallentamento significativo nei primi 9 mesi del 2023. Lo certifica il report della Banca d'Italia sull'aggiornamento congiunturale, presentato questa mattina nella sede di Bari dal presidente della sezione locale, Sergio Magarelli.

L'analisi condotta dalla Banca d'Italia, secondo quanto riporta l'Ansa, nel primo semestre del 2023 registra un aumento dell'attività economica regionale dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: i dati sono in linea con la media italiana e delle regioni del Mezzogiorno, ma segnano un rallentamento rispetto alla media del 2022 pari al 3,3%.

Lo studio condotto dagli esperti di Bankitalia indica una crescita più vivace nel primo trimestre del 2023, seguita da una decelerazione nel periodo successivo. I tecnici, analizzando le informazioni, sostengono che la debolezza dell'attività economica pugliese è confermata anche nel terzo trimestre dell'anno.

Le esportazioni, dopo la robusta ripresa dello scorso anno, tornano a calare: nel primo semestre del 2023 scendono dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2022, a fronte della crescita del Sud e del resto d'Italia, rispettivamente dell'1,3% e 4,2%. Secondo il report della Banca d'Italia, il dato sarebbe motivato dalla riduzione dell'export soprattutto per il settore chimico, il siderurgico, il comparto agricolo e quello dei mobili.

"La piccola Ferrari pugliese - ha detto Magrelli - sta rallentando. Non si è fermata, non è in panne. Magari basta, forse, aggiungere energia buona al motore e potrebbe posizionarsi bene".