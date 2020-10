Di Maio in Fiera per gli Stati Generali dell'Export: "Lavorare senza sosta per rilanciare economia"

“La Fiera del Levante è di grande richiamo internazionale ed è ancora più importante in questa fase di rilancio. Siamo davanti ad una situazione senza precedenti che ha modificato il nostro modo di vivere. Non siamo ancora fuori pericolo purtroppo. La prima riflessione quindi è un messaggio di responsabilità e di impegno. Adesso è importante lavorare senza sosta per rilanciare la nostra economia. A riguardo la Farnesina ha messo in moto il Patto per l’Export presentato qualche settimana dopo il lockdown. Si tratta di un documento programmatico con l’intento di rilanciare il Made in Italy nel mondo nell’attuale congiuntura. E’ stato dato il via per la prima volta ad un percorso inclusivo, coinvolgendo tutte le associazioni di categoria, i territori e gli Enti preposti al sostegno pubblico all’internazionalizzazione. Questo dialogo ha messo in luce un quadro di criticità variegato. Sei sono i pilastri sui quali costruire le necessarie azioni: comunicazione, promozione integrata, formazione, e-commerce, sistema fieristico, finanza agevolata.”

Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, oggi alla Fiera del Levante di Bari per partecipare al focus della plenaria 'Pandemia Covid 19, il valore trainante dell’innovatività e delle imprese sociali', che ha aperto al Nuovo Centro Congressi gli Stati Generali dell’Export.

“Abbiamo messo a punto insieme all’ICE la piattaforma Fiera Smart 365, spazio virtuale per l’organizzazione di Fiere e B2B. Ce la stiamo mettendo tutta e non possiamo non guardare all’Expo Universale di Dubai 2021 dove parteciperanno ben 192 Paesi. Il Padiglione Italia dovrà essere la vetrina del Made in Italy nel mondo con le sue eccellenze e le sue produzioni. La Farnesina è determinata a lavorare fianco a fianco con tutto il mondo produttivo. Siamo di fronte ad una sfida senza precedenti ma anche di fronte ad una straordinaria opportunità se sapremo coglierla lavorando tutti insieme”, ha concluso Di Maio.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente Alessandro Ambrosi insieme a Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export. “Oggi vogliamo offrire una visione glocal dei nuovi modelli economici. Una Fiera legata alla storia del territorio e alle sue proiezioni mediterranee. Una Fiera delle imprese e per le imprese. Dallo scorso marzo ogni impresa si è scoperta vulnerabile. Per questo siamo qui oggi, per vederci chiaro nel futuro”, ha affermato Ambrosi.

Alla plenaria hanno partecipato tra gli altri Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, Donato Toma, Presidente della Regione Molise, Carlo Ferro, Presidente Agenzia ICE, Massimo D’Alema, in qualità di Presidente Advisory Board EY e numerose aziende interessate a migliorare la loro proiezione all’estero.

“Prima del covid - ha detto il presidente Emiliano alla stampa all’ingresso del Centro congressi - avevamo registrato un record quasi nazionale sull’incremento delle esportazioni, il covid lo ha fatto sensibilmente scendere, intorno al 12%, però è un calo meno intenso di quello nazionale e di quello di tutto il Mezzogiorno. Ovviamente ci consola poco questa cosa. Questa è una giornata di straordinaria importanza per riflettere sul commercio estero e sulle capacità delle nostre aziende di procedere speditamente verso la ripresa. E questa importanza è sottolineata dalla presenza del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che salutiamo con cordialità e con grande volontà di collaborazione”.