Quella di oggi è la prima tappa di un progetto più ampio che, a partire dal 2023, coinvolgerà anche associazioni ed enti nazionali. L'obiettivo, infatti, è quello di raggiungere altre strutture pediatriche in Italia fornendo loro la dotazione tecnologica necessaria per favorire l'apprendimento dei più piccoli durante la degenza in ospedale. Grazie alla collaborazione di privati ????e aziende sarà avviata un'attività di crown funding e quanti vorranno potranno aderirvi compilando un form dedicato disponibile qui .

“Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto – hanno commentato Cristina Angelillo, CEO di Marshmallow Games e Presidente di Innovup, e Joshua Miolli, responsabile Education di C&C – mettendo al servizio della comunità un pezzettino del nostro lavoro quotidiano e portando un po' di allegria e sollievo ai piccoli pazienti ricoverati nell'ospedale pediatrico di Bari. In questo modo, attraverso la tecnologia che offre loro la possibilità di imparare e divertirsi in un momento così delicato della loro vita”.

Oggi, 14 dicembre, il reparto di Anestesia e terapia intensiva dell'ospedale pediatrico di Bari ha ricevuto un dono speciale: 10 tablet, offerto da C&C Apple Authorized Education Specialist, il più grande partner Apple in Europa, e da Marshmallow Games, società specializzata nella produzione di contenuti digitali per bambini.

Tablet in dono per i bimbi dell’ospedale pediatrico di Bari: un pizzico di allegria e sollievo per i piccoli pazienti in cura